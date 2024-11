Zach LaVine se met au service du collectif

Avec quatre victoires pour six défaites, les Bulls gèrent plutôt bien ce début de saison, d’autant qu’à l’Est, un tel bilan permet d’être 6e ! Cette nuit, les hommes de Billy Donovan ont renversé un adversaire direct dans la course au-play-in, voire les playoffs, puisqu’ils ont disposé des Hawks (125-113) après avoir compté jusqu’à 18 points de retard. De quoi ravir Zach LaVine, qui effectuait son retour.

« Je n’ai pas eu l’impression de trop forcer », a-t-il expliqué à propos de son 7 sur 12 aux tirs pour 18 points. « J’ai fait ce que j’ai pu. Ils ont commencé à me prendre à deux dans le 4e quart-temps mais j’ai eu l’impression de faire les bons choix. Et quand il a fallu que je prenne quelques tirs, je les ai pris aussi. Je suis heureux que nous nous en soyons sortis ».

LaVine a montré son sens du collectif en s’occupant de Trae Young en fin de match, et il est plutôt fier de montrer l’exemple au sein d’un collectif avec huit joueurs à 10 points et plus. « Chaque match sera différent cette année », poursuit-il. « Je constate que le style de jeu sera différent. Il y aura des matches où l’on aura besoin de moi pour marquer, et d’autres où l’on aura besoin de moi pour défendre ou faciliter les choses. Je l’ai compris en revenant. J’essaie simplement d’être aussi efficace que possible. C’est la mentalité que j’essaie d’adopter ».

Caruso n’est plus là pour s’occuper du meilleur extérieur adverse

De quoi recevoir les félicitations de son coach. « Il a du mérite », estime Donovan. « Parce qu’Alex (Caruso) était notre premier défenseur et même quand Lonzo [Ball] était en bonne santé, il était le suivant. Zach a fait de son mieux dans chaque duel, et il a fait du très, très bon travail. Il a été à fond dans tout ce qu’on lui a demandé de faire ».

De quoi oublier les rumeurs de transfert qui ne cesseront vraiment qu’en février, après la « trade deadline ». « Il a tout dit lors du media day » rappelle son coach. « J’ai senti qu’en septembre, quand il est revenu, il était à fond. J’ai eu l’impression qu’au début du camp d’entraînement, il était à fond, impliqué pour jouer comme nous en avons besoin. En ce qui concerne son attitude, sur tout ce qui peut se dire, je n’ai pas eu de conversation avec lui à ce sujet. Tout ce dont nous avons parlé, c’est de la saison, de l’équipe et de ce que nous attendons de lui, de la manière dont il peut en être le leader. »