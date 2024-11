Les Bulls de Zach LaVine piègent les Hawks à l’usure

Au lendemain d’un match éreintant perdu dans les dernières secondes sur le parquet des Pistons, les Hawks ont de nouveau mordu la poussière à domicile, après avoir fait bonne figure pendant trois quart-temps. À court de jus dans le dernier acte, les hommes de Quin Snyder ont cette fois fini par lâcher prise face au trio White-Dosunmu-LaVine.

Après une première mi-temps maîtrisée (70-60) avec de l’envie, de l’intensité et un Trae Young en mode organisateur avec déjà 10 passes décisives au compteur, Atlanta avait réussi à passer la vitesse supérieure pour compter jusqu’à 17 points d’avance au retour des vestiaires, avec la triplette Daniels-Johnson-Risacher en action (77-60). Mais Chicago était loin d’avoir dit son dernier mot.

Les Bulls ont réalisé le parfait match de traînard, attendant leur heure pour profiter de la baisse de régime physique de leur adversaire pour prendre le dessus. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Les 3-points d’Ayo Dosunmu, Nikola Vucevic et Dalen Terry ont relancé Chicago. Et malgré les envolées de Jalen Johnson et Zaccharie Risacher, puis le 3-points de Larry Nance Jr. pour retarder l’échéance, Chicago a rapidement confirmé son retour aux affaires dès le début du quatrième quart-temps avec un cinglant 14-2.

La paire White-Giddey a montré la voie, Jalen Smith a suivi avec un 3-points et un dunk pour faire passer les siens en tête pour la première fois du match, et Patrick Williams a porté le coup de grâce en contre-attaque pour amener la marque à 104-101. Au bout du rouleau, les Hawks ont ensuite flanché en à peine plus d’une minute, avec deux paniers de suite signés Zach LaVine et un 2+1 d’Ayo Dosunmu en transition (107-115). Coby White s’est chargé de finir le boulot avec un 3-points puis trois lancers pour sceller le suspense, Chicago l’emportant 125-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un dernier acte à sens unique. Les joueurs de Chicago savaient que les Hawks allaient finir par lever le pied après avoir livré un combat d’une grande intensité la veille à Detroit. Le plan aurait pu mal tourner lorsque les locaux sont passés à +17 en début de troisième quart-temps, mais les Bulls ont fini fort, avec un dernier acte à sens unique, marqué par de grosses séquences défensives et une grande efficacité en attaque pour arriver à un 35-15 sans appel. Le 12-0 qui a permis à Chicago de passer en tête a d’ailleurs été extrêmement rapide puisque le match a ainsi basculé en moins de trois minutes. Même chose pour le 7-0 qui a suivi…

– Retour gagnant pour Zach LaVine. Touché à la cuisse depuis une grosse semaine, Zach LaVine faisait son retour après trois matchs d’absence, livrant une prestation complète, en plus de permettre à son équipe de renouer avec la victoire. Auteur de 18 points, à 7/12 au tir, avec un peu de déchet de loin (1/5), il a surtout été précieux pour sa création pour les autres avec 7 passes décisives, son meilleur total depuis le début de la saison.

– Zaccharie Risacher sur courant alternatif. De bons passages, notamment en deuxième mi-temps où il a été plus agressif, et d’autres moments où on ne le voit plus, un peu comme lors du match de la veille à Detroit même s’il a fini avec une meilleure ligne de stats (17 points à 6/14 au tir, 2 rebonds, 2 contres).

