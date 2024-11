La Nike GT Jump 2 ose le violet

La ligne Nike GT (pour « Greater Than ») continue d’alimenter le calendrier de nouvelles sorties avec cette fois le retour de la Nike GT Jump 2, un gamme axée sur le confort et la qualité d’amorti.

Le modèle est notamment composé d’une semelle aux petits soins, entre sa mousse Nike React généreuse pour amortir le talon, deux unités Zoom Air présentes sous l’avant du pied, et une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur.

Le nouveau coloris « Viotech » sort de l’ordinaire puisque la tige et la semelle ressortent en grande partie en violet. Des finitions en doré, comme sur les deux logos « Swoosh » sur l’empeigne et le talon, complètent l’ensemble, avec une mousse Nike React en guise de semelle intermédiaire en blanc.

La Nike GT Jump 2 « Viotech » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 220 euros.

Notre verdict de la Nike GT Jump 2

Avec la version « Jump » de la série « Air Zoom GT », Nike a voulu pousser l’aspect confort à son paroxysme et a poursuivi sur cette idée pour cette Nike Air Zoom GT Jump 2. Comme on pouvait s’y attendre, le résultat est certes très confortable et très agréable. Mais les efforts consentis offrent-ils un gain de confort significatif par rapport à d’autres modèles ? La question demeure.

On peut se dire qu’une mousse Nike React sur toute la longueur agrémentée de quelques gadgets dont la marque à la virgule a le secret aurait pu tout aussi bien faire l’affaire.Les points positifs sont nombreux, mais tout reste question de compromis.