Draymond Green et Stephen Curry ont découvert un nouveau Jordan Poole

Les Warriors ont bouclé leur déplacement annuel à Washington avec une 4e victoire de suite, et pour les joueurs de Steve Kerr, c’était l’occasion de croiser la route de Jordan Poole, leur ancien coéquipier. La séparation s’était faite dans la douleur, et l’ancien joker des Warriors avait complètement raté sa première saison comme leader des Wizards.

Mais Jordan Poole a corrigé le tir, au propre comme au figuré, et après ses 24 points face aux Warriors, il a reçu les félicitations de… Draymond Green. « Il joue beaucoup mieux » lâche l’intérieur des Warriors. « Personnellement je n’ai pas connu ça mais je l’ai souvent observé, quand on se retrouve dans une nouvelle situation, on veut montrer tout ce qu’on sait faire. On veut montrer qu’on est le numéro 1. Je pense que la saison passée, il a beaucoup trop forcé. Il voulait tellement que ça arrive… Cette année, il est mieux intégré. »

Meilleur intercepteur de la NBA

Preuve de l’évolution de Jordan Poole, il n’a jamais fait autant de passes en carrière et il est le numéro 1 de la NBA aux interceptions avec près de trois ballons gagnés par match. Preuve qu’il est plus impliqué dans le jeu, face aux Warriors, il a signé quatre contres ! Sans oublier ce beau 45% à 3-points.

« Certains des tirs qu’il prenait l’année dernière étaient mauvais », a poursuivi Draymond Green. « Je ne pense pas que ce soit une question d’égoïsme. Je pense qu’il voulait tellement prouver aux gens qu’il pouvait avoir sa propre équipe, qu’il pouvait venir ici et réussir, que cela a fini par se retourner contre lui. »

Après une franche accolade avec son ancienne doublure, Stephen Curry en a remis une couche sur les progrès de Jordan Poole. « C’est toujours génial de revoir d’anciens coéquipiers et de bons amis. Je l’encourage à essayer de faire quelque chose de cette franchise et à saisir l’occasion qui lui est donnée d’être un leader. Il joue beaucoup mieux que l’année dernière, il se sent à l’aise. Il n’y a pas de limites pour lui ».

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 6 31 44.9 45.3 92.0 0.3 0.8 1.2 5.0 3.2 2.8 3.0 1.2 22.5 Total 349 27 42.0 33.9 87.9 0.4 2.3 2.6 3.7 2.5 0.8 2.2 0.3 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.