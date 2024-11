Les Hornets perdent Nick Richards pour au moins deux semaines

Charlotte n’en finit plus de galérer avec ses pivots ! Alors que Mark Williams n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison, Nick Richards s’est quant à lui blessé lors du premier match de la double confrontation entre les Hornets et les Celtics ce week-end. Le verdict est tombé mardi et le pivot de 26 ans souffre d’une fracture du cartilage de la première côte droite, celle située sous la clavicule.

Une blessure complexe qui va nécessiter au moins deux semaines de repos. Le communiqué de la franchise précise que son état sera ensuite réévalué toutes les deux semaines. Pour l’instant, dans le meilleur des cas, Nick Richards manquera au minimum sept matchs, et son prochain test est prévu autour du 17 novembre.

Pour compenser, le nouveau coach des Hornets Charles Lee a parfois utilisé Grant Williams au poste 5 pour compléter les relais du vétéran Taj Gibson et de l’intérieur français Moussa Diabaté. Signé en « two-way contract », ce dernier a en tout cas une belle carte à jouer sur ce début de saison.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 4 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7 66.7 0.0 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 19 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 CHA 5 27 63.6 0.0 59.1 4.0 6.0 10.0 1.8 2.8 0.4 1.4 2.4 11.0 Total 205 17 66.0 25.0 72.8 1.8 3.5 5.4 0.6 2.0 0.2 0.8 0.9 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.