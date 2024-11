Une touche gris plume sur la Harden Vol. 8

James Harden porte les Clippers sur ses épaules depuis le début de saison, entre les départs de Russell Westbrook et Paul George et le forfait de Kawhi Leonard. L’arrière californien a déjà sorti de grosses prestations individuelles avec notamment un triple-double à 25 points, 10 rebonds et 13 passes décisives dans la défaite face à Phoenix (119-125).

Adidas a choisi de mettre en lumière le retour en grâce de l’arrière de 35 ans avec la sortie d’un nouveau coloris de la Harden Vol. 8. Baptisé « Feather Grey », il se compose d’une tige en gris complétée par des touches de noir sur la partie supérieure, et des renforts latéraux épousant la semelle en blanc. Les trois bandes de la marque ressortent au niveau du talon.

La Harden Vol. 8 « Feather Grey » est disponible sur Basket4ballers depuis le début du mois au prix de 160 euros.

Notre verdict de la Harden Vol. 8

Adidas est reparti de zéro l’an dernier en sortant une James Harden Vol.7 repensée, avec une tige plus futuriste, voire minimaliste. La marque aux trois bandes semble tenir la bonne formule puisqu’elle a globalement reproduit le même schéma sur cette Harden Vol.8, avec une empeigne retravaillée, et une semelle toujours aussi performante, et peu de détails ou d’ornements inutiles.

Au delà de son design qui dénote sur le marché actuel, la paire offre toujours autant de garanties en terme d’amorti, de maintien et d’adhérence. En ce sens, la Harden Vol. 8 sera créditée pour sa simplicité, loin des ornements de rigueur présents sur tous les autres modèles du genre, mais aussi son efficacité, la paire restant l’une des plus complètes du marché. On prédit en tout cas une belle percée de ce modèle sur le marché, même si James Harden n’est plus aussi « bankable » qu’à sa grande époque.