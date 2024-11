Les équipementiers ont fait le nécessaire pour mettre la fête d’Halloween à l’honneur cette année encore. Ce fut notamment une première pour la Book 1 de Devin Booker avec un coloris « Halloween » de circonstance, en noir blanc et orange.

Le coloris de la première chaussure signature de l’arrière des Suns revient ici en « inversé », c’est à dire avec la tige principalement en blanc et des finitions en orange et en noir, notamment sur les « cicatrices » formant les contours du « Swoosh » présent sur l’empeigne. De cette façon, le motif fait alors penser à la « bouche » de Monsieur Jack dans le film « L’étrange noël de Monsieur Jack » de Tim Burton et c’est d’ailleurs le nom du film d’animation en anglais qui a été repris pour cette Book 1 « Nightmare Before Christmas » dont la date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée, même si on peut imaginer une commercialisation dans les prochaines semaines, d’ici Noël, à un prix qui pourrait avoisiner les 160 euros.

Notre verdict de la Nike Book 1 Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket. Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché. La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.

(Via SneakerNews)