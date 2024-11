Les Nets réclament à Ben Simmons de shooter davantage

Ben Simmons est loin d’être tiré d’affaire. Le joueur de Nets semble avoir retrouvé la forme, même s’il manquera comme prévu la deuxième rencontre du back-to-back de Brooklyn lundi soir face à Memphis.

Mais l’Australien affiche encore des incertitudes au moment de tenter sa chance, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises par le passé. L’enjeu n’est pas le même qu’un Game 7 de playoffs comme contre les Hawks. Mais cette timidité au moment de shooter ne doit pas persister, s’impatiente-t-on au sein de la franchise new-yorkaise.

Au moins dix tirs par match

Une séquence a beaucoup fait parler d’elle il y a huit jours lors de la réception des Bucks. Ben Simmons intercepte un ballon sur une remontée de balle, offrant une situation de 3-contre-2 aux Nets. Le joueur de 28 ans peut aller conclure seul face à Brook Lopez, mais choisit de servir Cam Johnson, qui lui remet immédiatement.

L’occasion est passée, Ben Simmons finit par perdre le contrôle de la situation et la possession ne donne rien. « Son refus d’aller au cercle est ahurissant » n’en revient pas le commentateur local Ian Eagle.

Rien de préjudiciable pour Brooklyn, déjà largement en tête et finalement vainqueur confortable de Milwaukee. Mais cette contre-attaque avortée illustre encore trop bien la frilosité dont souffre Ben Simmons.

« Je veux qu’il tire plus que ça« , a confirmé son entraîneur Jordi Fernandez après la défaite de son équipe dimanche face à Detroit. « Mon objectif c’est qu’il prenne dix tirs (par match). Il doit trouver une manière d’y parvenir. Il n’y est pas encore parvenu, mais je sais qu’il le peut. » Dimanche, Ben Simmons a tenté quatre tirs en 25 minutes. Son record cette saison ? Cinq shoots, pour deux sorties à 4/5 chez les Grizzlies et contre les Bulls.

Cinq, c’est aussi le nombre de matchs sur ses six sorties durant lesquels Ben Simmons n’a pas tenté le moindre lancer-franc. Après six matchs, l’ancien Sixer a ainsi cumulé plus de passes décisives (37) et de rebonds (36) que de points (35). Quasi apeuré au moment de conclure à l’arceau, il pêche par manque d’agressivité, à l’image de son absence de dunk cette saison, malgré ses qualités athlétiques et son avantage de taille sur certaines oppositions.

« Il se rapproche de là où il est supposé en être physiquement, et son nombre de tirs doit augmenter« , répète Jordi Fernandez. « Parce qu’on va tous en tirer le bénéfice. Je me moque du nombre de réussites et de ratés. Je veux juste voir le nombre de tentatives en hausse. Il en est plus que capable donc il va certainement y arriver. »

Peu de tirs tentés et une foule de ballons perdus

Si Ben Simmons doit faire mieux et gagner en confiance au scoring, c’est aussi parce que le reste de son jeu offensif ne suffit pas à gommer pour le moment ses défauts.

Avec 3.3 balles perdues en 24.3 minutes, il est largement au-dessus de ses standards en carrière, le rapprochant des volumes dignes des joueurs les plus dispendieux de la ligue. Ses 4.9 ballons perdus rapportés sur 36 minutes le placent ainsi à hauteur de Trae Young, et non loin de Cade Cunningham (5.2), James Harden ou Ja Morant (5.6). Tous des leaders offensifs de leurs franchises, ce que n’est pas Ben Simmons.

« C’est une question de répétitions », assurait l’intéressé après la victoire contre Chicago vendredi. « Je vois une perte de balle comme quelque chose d’à la fois négatif et positif. Evidemment, vous ne voulez pas perdre le ballon, mais cela vous permet d’apprendre de vos erreurs. Plus je joue de matchs avec ces gars, plus de minutes j’aurais avec eux. Et plus de fois je pourrais répéter les actions avec eux, plus je serais bon. »

Ben Simmons joue peut-être en partie sa place dans le cinq de départ lors de ses prochaines prestations. Nic Claxton, qui n’a pas encore débuté depuis le début de la saison après avoir été touché à l’adducteur, devrait bientôt retrouver son statut de titulaire comme l’a confirmé Jordi Fernandez, et laisser ainsi sur le carreau un des trois « forwards » qui débutent actuellement les rencontres, entre Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Ben Simmons.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 5 24 63.6 0.0 75.0 1.2 4.8 6.0 6.2 4.4 0.6 3.4 0.8 6.2 Total 337 32 56.1 13.9 59.0 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.