Goran Dragic, une carrière au-delà de ses propres attentes

« Il a été énorme. Il va permettre à (Steve) Nash de prolonger sa carrière de cinq ou six ans s’il continue à jouer comme ça. » Ainsi s’exprimait en mai 2010 Alvin Gentry, coach des Suns à l’époque, au sujet du coup de chaud d’un joueur encore peu connu du grand public : Goran Dragic.

Malgré cette performance inattendue (26 points en… 17 minutes) au second tour des playoffs face aux Spurs, le Slovène devra encore attendre son heure avant d’exploser sur la scène NBA. Modeste 45e choix à la Draft 2008, lui-même aurait difficilement pu imaginer la suite.

« J’ai toujours eu confiance en moi. Même quand je jouais en Europe, même quand je suis arrivé en NBA. Je ne vais pas mentir, il y a eu des moments difficiles, surtout au début. Je n’ai pas beaucoup joué, j’ai dû me battre contre l’adversité », se souvient, auprès d’Hoopshype, l’ancien meneur de jeu, longtemps barré par Steve Nash.

Steve Nash, son mentor

Barré, mais soutenu par celui qu’il considère comme l’un de ses « mentors », au même titre que Grant Hill. « Ils m’ont donné une voie à suivre et j’ai vu qu’ils travaillaient dur, alors j’ai fait la même chose », remarque Goran Dragic qui, au contact du double MVP, a appris à devenir un professionnel.

Et, dans le jeu, comment faire les bonnes lectures, jouer le « pick-and-roll », comment transmettre le cuir… « Amare Stoudemire et lui étaient les meilleurs en la matière. Cela se travaille. Il bossait avec moi et j’apprenais : cela m’a énormément aidé dans ma carrière. »

« Et puis le transfert est arrivé », poursuit-il en parlant de février 2011, quand les Suns avaient décidé de l’envoyer à Houston en échange d’Aaron Brooks. « Cela a fait partie de ces moments où j’ai douté de moi, mais tout le monde a des doutes. Le plus important, c’est la façon dont on y fait face, et moi, je me suis dit : ‘D’accord, allons tous les jours à l’entraînement, améliorons-nous, et voyons comment les choses se passent’. »

Et les choses se passeront plutôt bien. Son arrivée dans le Texas lui permettra de gagner en minutes et de s’installer par séquence dans le cinq des Rockets.

Tant et si bien qu’une fois Steve Nash parti, il retrouvera les Suns en 2012, avec lesquels il remportera le trophée de meilleure progression en 2014, en plus d’une sélection All-NBA, avec plus de 20 points de moyenne.

Quinze ans de carrière

Le gaucher a par la suite ouvert le deuxième gros chapitre de sa carrière avec le Heat. Un passage ponctué d’une sélection All-Star en 2018, et d’une finale NBA en 2020. Il connaîtra par la suite d’autres expériences plus anecdotiques avec les Raptors, Nets, Bulls ou aux Bucks, pour atteindre les 15 ans de carrière dans la Grande Ligue.

« Bien sûr, quand on est enfant, on rêve toujours d’arriver un jour en NBA, mais je n’aurais jamais pensé que je jouerais pendant 15 ans. J’ai vraiment eu de la chance de pouvoir le faire. Bien sûr, j’ai toujours rêvé d’une bague NBA. J’ai participé aux Finales, j’en ai été proche, mais je n’ai jamais atteint cet objectif. Mais dans la vie, il y a des moments difficiles et des moments agréables », relativise-t-il.

Il ajoute : « Si je regarde en arrière, j’ai fait une grande carrière. J’ai joué de nombreux matchs de playoffs, j’ai fait partie d’une équipe All-NBA, j’ai été All-Star… Gamin, j’aurais signé tout de suite (rires). Enfant, je pensais seulement à atteindre la ligue. Au final, je pense vraiment avoir dépassé mes objectifs. »

Goran Dragic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 55 13 39.3 37.0 76.9 0.6 1.3 1.9 2.0 1.6 0.5 1.3 0.1 4.5 2009-10 PHX 80 18 45.2 39.4 73.6 0.5 1.7 2.1 3.0 1.6 0.6 1.6 0.1 7.9 2010-11 * All Teams 70 18 43.5 36.1 62.4 0.5 1.5 2.0 2.9 1.8 0.7 1.7 0.1 7.5 2010-11 * PHX 48 18 42.1 27.7 60.8 0.5 1.3 1.8 3.1 1.9 0.8 2.0 0.1 7.4 2010-11 * HOU 22 17 47.2 51.9 66.7 0.6 2.0 2.6 2.5 1.6 0.6 1.0 0.2 7.7 2011-12 HOU 66 27 46.2 33.7 80.5 0.8 1.7 2.6 5.3 2.5 1.3 2.4 0.2 11.7 2012-13 PHX 77 34 44.3 31.9 74.8 0.8 2.3 3.1 7.4 2.8 1.6 2.8 0.3 14.7 2013-14 PHX 76 35 50.5 40.8 76.0 0.9 2.3 3.2 5.9 2.7 1.4 2.8 0.3 20.3 2014-15 * All Teams 78 34 50.1 34.7 77.4 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 1.0 2.2 0.2 16.4 2014-15 * PHX 52 33 50.1 35.5 74.6 1.0 2.6 3.6 4.1 2.3 1.0 2.2 0.2 16.2 2014-15 * MIA 26 35 50.2 32.9 80.8 1.2 2.3 3.4 5.4 2.9 1.1 2.3 0.2 16.6 2015-16 MIA 72 33 47.7 31.2 72.7 0.8 3.1 3.9 5.8 2.6 1.0 2.6 0.2 14.1 2016-17 MIA 73 34 47.5 40.5 79.0 0.9 3.0 3.8 5.8 2.7 1.2 2.9 0.2 20.3 2017-18 MIA 75 32 45.0 37.0 80.1 0.7 3.4 4.1 4.8 2.4 0.8 2.2 0.2 17.3 2018-19 MIA 36 28 41.3 34.8 78.2 0.6 2.5 3.1 4.8 2.3 0.8 2.0 0.1 13.7 2019-20 MIA 59 28 44.1 36.7 77.6 0.5 2.7 3.2 5.1 2.1 0.7 2.4 0.2 16.2 2020-21 MIA 50 27 43.2 37.3 82.8 0.5 2.9 3.4 4.4 2.3 0.7 2.4 0.2 13.4 2021-22 * All Teams 21 24 37.7 25.4 81.8 0.6 2.5 3.1 4.1 2.1 0.9 1.6 0.2 7.5 2021-22 * BRK 16 26 37.6 24.5 73.9 0.7 2.5 3.2 4.8 2.3 0.9 2.1 0.2 7.3 2021-22 * TOR 5 18 38.2 28.6 100.0 0.4 2.4 2.8 1.8 1.6 1.0 0.2 0.2 8.0 2022-23 CHI 10 18 42.1 50.0 71.4 0.2 1.4 1.6 3.4 1.3 0.2 1.1 0.3 9.0 Total 898 28 46.0 36.3 76.7 0.7 2.4 3.1 4.8 2.3 1.0 2.2 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.