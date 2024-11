À cause du marathon de New York, les Pistons ont pris le métro

Une rencontre improbable pour les usagers du métro new-yorkais. Comme les rues de New York étaient bloquées par le traditionnel marathon, les Pistons ont été contraints de prendre le moyen de transport souterrain pour atteindre le Barclays Center, où ils affrontaient les Nets dans l’après-midi.

ESPN rapporte que des joueurs comme Malik Beasley, aperçu en train de rigoler avec ses coéquipiers durant le trajet, et Tim Hardaway Jr. n’ont pas eu d’autre choix que d’emporter leurs bagages dans le métro.

Cette scène n’est pas sans rappeler le passage des Cavs à New York, en 2017, quand ils avaient préféré prendre le métro pour éviter les embouteillages en ville. LeBron James avait filmé leur périple.

Quelques heures avant le passage des Pistons, la dernière vague du marathon était partie et plus de 50 000 participants ont parcouru les 42,195 kilomètres de l’épreuve. Il s’agissait de la 53e édition de cette course mythique qui rassemble plus de 2 millions de spectateurs chaque année.

Ce détour des Pistons a plutôt bien réussi puisque les visiteurs l’ont emporté sur le parquet des Nets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Detroit Pistons (@detroitpistons)



Photo Instagram Pistons