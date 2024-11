Le MVP de la nuit | RJ Barrett brille enfin dans une victoire

Pas facile de trouver un MVP pour cette soirée de samedi. Nikola Jokic et Bam Adebayo ont certes compilé de bonnes statistiques, mais face à de faibles adversaires, Utah et Washington. Dès lors, on s’est tourné vers RJ Barrett, qui a enfin ouvert son compteur de victoire face aux Kings.

Car ayant manqué les trois premières rencontres de la saison, l’ancien des Knicks avait pour ainsi dire brillé pour rien avec trois défaites de suite. Là, il a encore fait un match complet avec 31 points, 9 rebonds et 6 passes, même si tout ne fut pas parfait (10/26 au shoot dont 3/9 à 3-pts).

Néanmoins, il est au centre du temps fort des Raptors en troisième quart-temps, avec ses points et ses passes décisives. Ensuite, dans le dernier quart-temps, il inscrit le lancer-franc qui offre deux points d’avance aux siens dans les ultimes secondes. Domantas Sabonis, sur un rebond offensif, arrachera la prolongation.

Dans les cinq minutes supplémentaires, RJ Barrett est encore bien présent avec 5 points. C’est lui qui va plier l’affaire, à une minute du terme, en récupérant un ballon en défense pour conclure avec un layup, plus la faute. De quoi offrir un succès à la franchise canadienne pour ne pas gâcher la fête de Vince Carter.

Même si c’est sa sortie la plus maladroite de la saison, c’est tout de même la troisième performance à plus de 30 points de suite pour le Canadien, qui tourne ainsi à 28.8 points de moyenne depuis qu’il a retrouvé les parquets.