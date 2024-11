Même blessé, Paolo Banchero veut s’impliquer à 200%

Gros coup dur pour l’ambitieux Magic qui va devoir se passer pendant quatre à six semaines de son leader, Paolo Banchero, victime d’une déchirure musculaire au niveau du muscle oblique externe droit de l’abdomen. Dans le pire des cas, l’ailier-fort All-Star pourrait manquer 21 matches, soit plus d’un quart de la saison régulière.

« Je l’ai senti quand c’est arrivé », a avoué Banchero vendredi, avant la rencontre face aux Cavaliers. « Je ne savais pas ce que c’était, mais je savais que je ne me sentais pas bien. J’espérais que ce ne soit pas trop grave, mais de toute évidence, c’est un peu plus grave que ce que je pensais ».

L’occasion de grandir et de progresser

Septième marqueur de la ligue avec 29 points par match, Banchero avait entamé la saison pied au plancher avec une perf’ à 50 points, mais aussi 8.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne. « Heureusement, ce n’est pas une blessure de trois ou quatre mois », souligne la star d’Orlando. « J’espère qu’il ne s’agit que de six semaines ou quelque chose comme ça. J’essaie juste de rester impliqué au maximum et de rester positif, de prendre un jour à la fois et d’être prêt à revenir ».

Du côté de son coach, qui a dû aussi se passer de Wendell Carter Jr, touché à un genou, les semaines à venir auront valeur de test pour son jeune effectif. « Ça craint… Il n’y a pas d’autre façon de le dire », s’exprime Jamahl Mosley. « C’est dommage pour lui, vu comment il avait commencé la saison et comment il jouait. Mais dans le même temps, il faut avouer que c’est une opportunité pour les gars d’avancer, d’assumer leur rôle, une opportunité pour les gars de continuer à jouer à notre niveau de basketµ. C’est aussi une nouvelle occasion pour lui de grandir, pas forcément physiquement, mais mentalement. Il va participer aux réunions avec les coaches, il va voir le jeu différemment du bord du terrain, et c’est une possibilité de progresser ».