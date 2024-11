Le bonheur retrouvé de Ben Simmons

Quatrièmes de la conférence Est, à égalité avec le Magic et les Bulls, les Nets font partie des belles surprises de ce début de saison, et si Dennis Schroder et Cam Thomas sont là pour alimenter la marque, ils profitent tous les deux du retour au premier plan de Ben Simmons. Enfin débarrassé de ses problèmes de dos, l’ancien All-Star retrouve petit à petit ses sensations, et cette nuit, face aux Bulls, il a frôlé le triple-double avec 8 points, 11 passes et 8 rebonds en 26 minutes. Même s’il a encore tendance à prendre des fautes bêtes, l’Australien termine avec la meilleure évaluation de son équipe : +25.

« Je suis très satisfait de son niveau de jeu » a réagi Jordi Fernandez. « Il accepte de jouer physique et il est agressif en défense, et même si pour l’instant, on fait beaucoup de fautes, on fait avec. Je ne suis pas vraiment inquiet. » Après cinq matches, Simmons fait 4.4 fautes en moyenne en 25 minutes. C’est beaucoup. Tout comme son nombre de balles perdues : 3.2 par rencontre. Mais comme son coach, il fait avec.

La justesse viendra avec la répétition et l’entraînement

« C’est une question de répétitions, de faire des erreurs, de perdre beaucoup de ballons, et franchement, c’est utile » assure-t-il. « Quand je perds un ballon, j’y vois du négatif mais aussi du positif. Bien sûr, on ne veut pas perdre le ballon, mais on apprend de ses erreurs, et j’espère que je vais profiter de plus de matches pour être de plus en plus habitué à mes coéquipiers. »

Même analyse pour ses fautes. Plus il jouera, plus il retrouvera ses réflexes d’avant, et évitera de se faire piéger par un attaquant. « J’essaie juste de ne pas être trop physique et de savoir quand je peux l’être et quand je ne peux pas » poursuit-il. « En NBA, les gars peuvent scorer, mais j’essaie de leur rendre la tâche difficile tout en gardant cette intensité. C’est différent quand on démarre contre un joueur physique, un joueur intérieur, et qu’on doit ensuite passer à un arrière. Il faut être attentif à ça. L’entraînement est le plus important pour moi, plus j’aurais des répétitions, meilleur je serai. »