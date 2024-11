Le poster de Christian Braun sur Rudy Gobert a fait monter la tension

C’est une des plus belles actions de ce début de saison, et on la trouve à la première place du Top 10 de la nuit. En plein quatrième quart-temps, dans un moment fort des Nuggets – ils sont sur un 21-3 – à Minnesota, Christian Braun attaque le cercle et monte, à deux mains, sur la tête de Rudy Gobert. De quoi exploser et chambrer le pivot des Wolves, qui réagit mal avec un vilain geste puisqu’il attrape le cou de l’arrière de Denver.

Les esprits s’échauffent puis se calment, les arbitres revoient les images et décident de sanctionner les deux joueurs : une faute technique chacun.

« Je dois être plus responsable », admet Christian Braun. « Ce ne sont que deux points. C’est évident que ce sont des actions qu’on veut faire, qui donnent une dynamique, mais cette faute technique redonne de la dynamique aux Wolves. Donc je dois faire mieux pour me contrôler. »

Trop content d’accrocher le défenseur de l’année à son tableau de chasse

Si le joueur de Denver concède qu’il n’aurait pas dû en rajouter, Rudy Gobert ne lui en veut pas et le comprend même. « Il a fait une belle action et il y a toujours un peu d’adrénaline », indique le Français. « Il est venu dans mon espace et il ne s’est rien passé. Ça fait partie du jeu. Je n’ai rien contre lui, c’est un très bon joueur, un bon garçon. »

Difficile d’en vouloir à Christian Braun car le contexte – un match serré – et l’action – un poster sur le quadruple défenseur de l’année – méritaient bien d’exulter. Même si ce sont les Wolves qui finiront par l’emporter.

« La raison pour laquelle j’ai réagi ainsi, c’est parce que c’est le meilleur joueur pour protéger le cercle de la NBA », explique l’arrière des Nuggets. « Donc faire une telle action face au meilleur défenseur, ça ne lui arrive pas souvent. Sur certaines actions, il m’a dominé car je n’ai pas été assez puissant. Il est très fort pour ça. C’est pourquoi il est le défenseur de l’année. Je l’ai eu une fois, il m’a eu, c’est de la compétition. »