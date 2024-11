Les Kings jouent avec le feu à Atlanta

Les Hawks doivent déjà composer avec plusieurs blessés, et cette nuit, ils accueillaient les Kings sans deux titulaires (Hunter et Daniels), et leur 6e homme (Bogdanovic). Résultat : ils s’inclinent logiquement 123-115 devant leur public, victimes d’un très bon duo Fox-DeRozan, auteur de 58 points à 20 sur 31 aux tirs.

C’est pourtant Atlanta, par Zaccharie Risacher à 3-points, qui avait frappé le premier, mais Sacramento va répondre dans la foulée, et ne plus jamais être mené au score ! Après un ballon perdu de Risacher, sanctionné par un dunk de Keegan Murray, Quin Snyder prend son premier temps-mort. On joue depuis trois minutes, et les Kings mènent 12-5.

Le cinq inédit des Hawks a du mal à se trouver en attaque, et en défense, il prend l’eau face à la justesse de De’Aaron Fox. Après douze minutes, Sacramento a fait un mini-break (33-26).

La suite est encore plus compliquée pour les Hawks, incapables d’enchaîner les rotations défensives. C’est simple, ça va trop vite pour les coéquipiers de Risacher, toujours en retard, et Trey Lyles, à 3-points, ponctue un 10-0 pour donner 17 points d’avance après seulement trois minutes dans le 2e quart-temps. Le match s’emballe, et c’est David Roddy qui réveille les Hawks.

Onyeka Okongwu impose sa puissance des deux côtés du terrain, et les Hawks recollent au score (58-55). Le tandem Sabonis-DeRozan reprend les choses en main pour donner 10 points d’avance à la pause (69-59).

Les Hawks égalisent

Le début de la deuxième mi-temps est du même tonneau. Le rythme des Kings continue de déséquilibrer la défense des Hawks, et comme Atlanta, à l’image de Zaccharie Risacher, est maladroit, l’écart enfle à nouveau : +18 (88-70).

Les Hawks cherchent une étincelle et elle va venir de Garrison Mathews, qui se lance dans un duel avec DeRozan. Le shooteur d’Atlanta plante 3-points sur 3-points, tandis que DeRozan lui répond à mi-distance avec une régularité impressionnante. Trae Young vient arbitrer leur duel pour ramener Atlanta à -12 à l’entame du dernier quart-temps.

Matthews insiste alors, et les Hawks égalisent (109-109) ! Il reste six minutes à jouer, et tout est à refaire pour les Kings. Fox prend alors le match à son compte, et il fait aussi mal que DeRozan à mi-distance. Et quand Mathews plante son 7e panier primé, Fox lui répond dans la foulée à 3-points. En défense, Murray bâche Clint Capela, et c’est le duo DeRozan-Monk qui se charge de valider cette 3e victoire de suite des Kings (122-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher transparent. Alors qu’il avait inscrit le premier panier du match, le Français a vécu sa pire soirée depuis ses débuts en NBA. Maladroit, mais aussi dépassé en défense, le Français termine la rencontre à 1 sur 9 aux tirs et son +/- est catastrophique : -25 !

– DeMar DeRozan clinique. Démonstration de jeu à mi-distance de la part de la recrue des Kings. Un vrai régal à regarder, et les automatismes avec Fox sont de plus en plus visibles. Cinq matches, cinq sorties à 2 points et plus pour l’ancien joueur des Bulls.

– Trae Young exemplaire. Avec ses 25 points et 12 passes, le meneur signe un match plein, et il ne tire jamais la couverture à lui. Il cherche à faire jouer les autres, et à mettre en confiance ses jeune coéquipiers, comme Keaton Wallace. Un vrai leader même si la victoire n’est pas au bout.

