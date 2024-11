Les Clippers sur une corde raide

Tant que Kawhi Leonard ne sera pas de retour, les Clippers devront serrer les dents, et compenser par leur collectif. Lorsqu’il tourne bien, ça donne 19 point d’avance en première mi-temps face aux Suns. Et quand ça coince, ça donne 39 points encaissés en 3e quart-temps et six balles perdues dans le 4e quart-temps, et une défaite après avoir compté jusqu’à 21 points d’avance…

Les partenaires de Nicolas Batum n’ont toujours pas gagné dans leur nouvelle salle, l’Intuit Dome.

« Nous devons continuer à nous améliorer. Nous devons mieux conclure les matches et nous devons continuer à apprendre à le faire », réagit Tyronn Lue. « Les cinq matches que nous avons joués ont été serrés, ils se sont joués sur le fil. Nous avons eu la chance d’en gagner deux … Il faut donc maintenir le cap et comprendre que notre marge d’erreur est très fine. Chaque possession compte. Nous jouons dur, nous sommes compétitifs, mais nous devons jouer plus intelligemment et nous devons faire mieux. »

Trop de balles perdues

Auteur de son 78e triple-double en carrière, pour égaler Wilt Chamberlain, James Harden illustre bien les problèmes des Clippers. Le « barbu » élève son niveau de jeu, mais il manque aussi d’efficacité avec un 3 sur 10 à 3-points et six balles perdues.

« Il y aura toujours des balles perdues » se défend-il. « J’essaie de les éviter, mais certaines des passes que j’envoie sont réussies, d’autres non. J’essaie donc de trouver un équilibre entre les moments où il faut faire la passe et ceux où il ne faut pas le faire. Mais celles qui ne sont pas forcées, je dois les contrôler beaucoup mieux. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement les pertes de balle qui ont fait perdre le match. »

Ne pas donner confiance à l’adversaire

Pour lui, c’est en défense que les Clippers ont craqué. « Nous sommes sortis du match en troisième quart-temps défensivement. Ils ne nous ont pas sentis défensivement, ils n’ont pas senti notre présence, et ils étaient simplement à l’aise. Ils ont mis des tirs et c’est ce qui leur a permis de revenir dans le match » poursuit-il.

Pour James Harden, une chose est sûre, le Clippers ont l’effectif pour compenser l’absence de Kawhi Leonard. « On est arrivé avec la bonne énergie, et l’entame était positive. On a assez de talents… Mais lorsqu’on mène, on doit apprendre à prendre de bon tirs et maintenir ces avances. Cela ne dépend que de nous, et l’apprentissage est douloureux. »