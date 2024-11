Le MVP de la nuit | Ja Morant humilie Damian Lillard

« J’ai trouvé ça dingue. Je ne sais même pas pourquoi il a tenté ça ! » Scotty Pippen Jr. n’en revient toujours pas. Alors qu’il est au sol, entouré de trois Bucks près de la ligne à 3-points, Ja Morant multiplie les feintes pour finalement envoyer Santi Aldama au alley-oop !

Un tour de passe-passe dont le meneur des Grizzlies a le secret, et face aux Bucks, il a signé cette nuit son meilleur match depuis bien longtemps avec 26 points, 14 passes et 10 rebonds. C’est son 12e triple-double en carrière, et il permet aux Grizzlies de s’imposer 122-99 face aux Bucks !

« Il y a une première à tout » se marre Ja Morant à propos de sa passe. « J’ai joué de manière libérée. Avec moi, il faut accepter le fait qu’il y aura des balles perdues, mais j’essaie toujours de faire le bon geste. Le coach me demande d’être agressif, mais ça ne veut pas dire uniquement marquer des points. Je prends ce que la défense me donne. » Toujours limité dans son temps de jeu, Ja Morant signe un +/- de +29 en 29 minutes, et ses jambes sont de retour pour imprimer un rythme d’enfer.

Tout va trop vite pour les Bucks

« Il s’est préparé pour cela et cela fait partie de notre plan », explique Taylor Jenkins à propos de la gestion du temps de jeu de son meneur. « Il a manqué un match il y a deux jours. Cela fait six matches en neuf jours, et il a réagi avec un très bon rythme ».

Un rythme que Damian Lillard n’a pas réussi à tenir. Le meneur All-Star des Bucks a carrément vécu l’une de ses pires soirées en carrière, limité à 4 points à 1 sur 12 aux tirs !

« C’est difficile, parce que pendant toute ma carrière, j’ai toujours été quelqu’un qui peut prendre le dessus. Je peux prendre le contrôle d’un match » réagit Damian Lillard, qui répète le même refrain depuis un an. « J’ai rejoint une nouvelle équipe et ma situation est différente. J’en ai conscience et je dois essayer de trouver un moyen de ne pas revenir à ce que j’ai toujours fait ».

Ja Morant qui rit, Damian Lillard qui se lamente. C’est le parfait résumé de cette large victoire des Grizzlies, qui inflige aux Bucks une quatrième défaite de suite !

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 4 26 42.1 16.7 83.3 0.5 3.2 3.8 8.2 2.8 0.2 4.2 0.2 19.0 Total 261 32 47.1 31.6 75.6 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.