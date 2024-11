Le paradoxe des Rockets : bien attaquer en shootant mal

Le constat est assez déroutant pour les Rockets en ce début de saison : classé 11e meilleure attaque de la ligue, Houston est cependant la 29e pire équipe de la ligue à l’adresse aux tirs.

Généralement, les bonnes attaques s’accompagnent de bonnes statistiques dans ce secteur du jeu. Mais l’explication de ce paradoxe est peut-être à trouver dans ces deux autres statistiques : les Rockets se classent 5e aux points marqués sur ballons perdus, et 1er aux points marqués sur seconde chance ! Deux classements qui comblent la mauvaise prestation générale de l’équipe aux tirs (41%).

Lla franchise se classe ainsi 2e aux rebonds offensifs, donnant raison à son classement des points marqués sur seconde chance. Classé 20e en attaque et 27e à l’efficacité au tir l’an passé, Houston a de bonnes raisons de croire que ce paradoxe est finalement signe de progrès, ou tout du moins, que le chantier en cours est encourageant. Mais pour que ces signaux le soient vraiment, la franchise va tout de même devoir améliorer son adresse tout au long de la saison afin d’éviter de rentrer dans le rang plus tôt que prévu.

Courir plus vite… pour mieux shooter ?

Une volonté de mieux faire que partage Jabari Smith Jr. « On doit juste continuer à shooter », indique l’ailier fort texan. « Je pense qu’on prend de bons tirs. Quand je regarde nos matchs, je trouve que mes tirs sont ouverts. Je trouve que tout le monde prend les bons tirs. Il faut juste les rentrer, et j’y crois ».

Classé 28e sur 30 au « pace » (nombre de possessions jouées en 48 minutes), Houston aimerait accélérer son jeu, comme l’explique Ime Udoka, qui trouve que ses Rockets ne courent « pas aussi vite » que souhaité.

« Je trouve qu’on faisait du meilleur boulot en présaison. On aimerait être meilleurs, forcément. On doit mieux courir après avoir fait ces ‘stops’. On veut s’améliorer dans cet aspect du jeu, on doit obtenir un jeu plus rapide ».

Même son de cloche pour Amen Thompson : « On ne court pas autant qu’on le souhaite. C’est un de mes objectifs, ainsi qu’à l’équipe ». Car le jeu rapide peut permettre d’obtenir des tirs plus faciles pour les athlètes de Houston… et par ricochet augmenter le pourcentage de réussite au tir.