La défense new Loucks des Kings

Chez les Kings, on respire mieux ! Même si les coéquipiers de De’Aaron Fox n’ont battu que les Blazers et le Jazz, la franchise s’évite une crise, et Mike Brown a surtout apprécié la manière, notamment en défense. Le Jazz est certes un adverse modeste, de surcroit privé de Lauri Markkanen en deuxième mi-temps, mais ses joueurs n’ont encaissé que 96 points et c’est positif. Derrière les progrès défensifs des Kings, il y a un homme, et il s’agit du méconnu Luke Loucks, passé par les Warriors avant de suivre Brown à Sacramento.

« Oh, bien sûr ! », répond DeMar DeRozan lorsqu’un journaliste lui demande si l’équipe a progressé en défense. « C’est évident, et c’est une chose constante au quotidien – jour après jour. Cela peut être à la vidéo, cela peut être à l’entraînement… » Et le vétéran de vanter les qualités de Luke Loucks, comme « coordinateur de la défense ».

« Avant le match, l’attention qu’il porte aux détails est vraiment utile pour nous. C’est comme ça depuis le camp d’entraînement. Il nous responsabilise tous et s’assure que nous nous responsabilisons les uns les autres » poursuit le nouvel ailier de Sacramento.

Même discours chez Mike Brown, qui l’a promu après le départ de Jordi Fernandez, devenu coach des Nets.

Des idées originales

« Depuis le premier jour où Jordi [Fernandez] est arrivé, nous avons prôné l’activité en défense. Quand nous dévions beaucoup de ballons, nous avons de bons résultats. Ce n’est donc pas différent avec Luke. Luke prêche la même chose » insiste le coach des Kings. « Mais je pense que le plus grand changement ou la plus grande différence avec Luke, c’est qu’il demande à beaucoup changer en défense, et à bien changer. Il a beaucoup bossé avec nos gars sur ce sujet et cela porte ses fruits. Nous le ressentons tous. Nous pouvons tous le voir. Nous pouvons le voir sur le terrain pendant nos matches ou lorsque nous regardons des vidéos, mais nous pouvons aussi le voir dans la production lorsqu’il s’agit de la feuille de stats ».

Outre une attention portée sur les « switch », Luka Loucks a modifié la défense de zone des Kings, et là encore, Mike Brown constate des améliorations.

« On jouait une zone différente la saison passée. Luke l’a changé. Elle est plus haute, et il a ajouté un peu de « zone press », et c’est bien. Luke est un jeune coach à l’avenir brillant, et il sera un jour « head coach » en NBA. Ses idées sortent des sentiers battus, et il a donc des idées folles qui me font dresser les cheveux sur la tête, si j’en avais. Mais il fait travail remarquable depuis qu’il est notre coordinateur défensif ».