« Starting 5 » : cinq nouveaux joueurs, dont Kevin Durant, au casting de la saison 2

On se demandait si la série « Starting 5 » (« Cinq majeur » en français) de Netflix sur les coulisses de la NBA allait avoir droit à une saison 2 et la réponse est oui. ESPN nous dévoile même le casting de celle-ci : Kevin Durant, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown et Tyrese Haliburton !

Après LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis, qui ont été retenus pour la première saison (disponible depuis le 9 octobre), cinq nouveaux joueurs ont donc été choisis pour la deuxième. Là encore, on plongera dans leur univers et dans celui de leurs équipes respectives.

Inspirée de la série « Quarterback », la saison 1 de « Starting 5 » se compose de dix épisodes. Elle est produite par les sociétés « SpringHill Company » (LeBron James et son associé Maverick Carter), « Omaha Productions » (Peyton Manning) et « Higher Ground » (Barack et Michelle Obama).