Christian Koloko autorisé à rejouer par la NBA

C’était la dernière étape avant son retour sur les parquets. Après avoir manqué l’intégralité de la dernière campagne suite à un problème de caillots sanguins qui a nécessité une opération, Christian Koloko a obtenu l’ultime feu vert du groupe de trois médecins désignés pour vérifier si son état de santé lui permet de rejouer en NBA.

Pour rappel, ce trio comporte un médecin qui est désigné par la NBA, un autre médecin qui est choisi par le syndicat des joueurs, et un troisième médecin qui se joint à eux par un compromis entre les deux premiers médecins.

À 24 ans, le Camerounais (2m16), choisi en 33e position de la Draft 2022 par les Raptors, peut donc désormais essayer de reprendre le cours de sa carrière dans la Grande Ligue, alors qu’il a été signé en « two-way contract » par les Lakers, et qu’il peut donc faire la navette avec la G-League.

Mais alors que Christian Wood est pour le moment sur la touche, c’est un renfort derrière Anthony Davis et Jaxson Hayes dans la raquette californienne, et donc une option de plus pour JJ Redick, même s’il va désormais seulement reprendre l’entraînement et qu’il devra donc retrouver une bonne condition physique avant de pouvoir être relancé dans le grand bain.