À 38 ans, Rudy Gay annonce officiellement prendre sa retraite

On n’avait plus de nouvelles de Rudy Gay depuis l’an passé, quand il avait été invité au « training camp » des Warriors, sans finalement parvenir à intégrer l’effectif de la Baie pour la saison.

Un an plus tard, l’ancien joueur des Grizzlies, des Raptors, des Kings, des Spurs et du Jazz annonce en tout cas, dans un article publié sur The Players’ Tribune, qu’il met officiellement fin à sa carrière professionnelle.

À 38 ans, celui qui a tourné à 15.8 points et 5.6 rebonds de moyenne en 17 saisons fait donc ses adieux à la Grande Ligue au terme d’une carrière qui aurait pu (dû ?) être bien plus marquante, comme il le reconnait lui-même.

« Je mentirais si je disais que ma carrière s’est déroulée exactement comme je le souhaitais.

Soyons réalistes. Ce n’est pas le cas.

Vous le savez. Je le sais. Tout le monde le sait.

Mon histoire n’est pas un conte de fées. En fin de compte, je dirais que c’était… compliqué. Simplement par rapport à la façon dont tout s’est déroulé. Les blessures ont été difficiles à avaler, c’est sûr. Et, pour une raison ou une autre, je me suis retrouvé à plusieurs reprises avec des équipes dans des situations intermédiaires, qui n’étaient tout simplement pas idéales, ou avec des équipes en proie à une sorte de tourmente interne.

Dans ces moments-là, c’était bien sûr difficile. Et à certains moments, j’ai presque eu l’impression que c’était trop. Mais à ce stade ? À la fin ? Je ne peux pas être bouleversé par ces choses pour toujours. Passer le reste de ma vie à penser à ce qui aurait pu se passer ? Être énervé, amer et grincheux ? Être ce genre de gars ?

Non, merci.

Voilà les cartes qui m’ont été distribuées. Et je peux vous dire honnêtement que j’ai fait de mon mieux avec ces cartes. Je n’étais peut-être pas le meilleur joueur de la planète, mais j’ai vraiment fait de mon mieux.

Tout n’a pas toujours été parfait. J’aurais pu faire plus ou être meilleur. Mais vous savez quoi ? En même temps… dans certains cas, certains soirs, le résultat était vraiment cool. Et le cercle que j’ai formé, les moments que j’ai partagés, les coéquipiers et les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, ont fait que le voyage en valait la peine à chaque instant. »

Jamais champion NBA, jamais All-Star, Rudy Gay n’a d’ailleurs jamais passé le premier tour des playoffs, mais il part tout de même à la retraite avec deux médailles d’or avec Team USA, aux Coupes du monde 2010 et 2014.

Rudy Gay Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 78 27 42.2 36.4 72.7 1.2 3.3 4.5 1.3 2.5 0.9 1.8 1.0 10.9 2007-08 MEM 81 37 46.1 34.6 78.5 1.7 4.4 6.2 2.0 2.8 1.4 2.4 1.0 20.2 2008-09 MEM 79 37 45.3 35.1 76.7 1.4 4.2 5.5 1.7 2.8 1.2 2.6 0.8 18.9 2009-10 MEM 80 40 46.6 32.7 75.3 1.4 4.5 5.9 1.9 2.5 1.5 2.1 0.8 19.6 2010-11 MEM 54 40 47.1 39.6 80.5 1.5 4.7 6.2 2.8 2.4 1.7 2.5 1.1 19.8 2011-12 MEM 65 37 45.5 31.2 79.1 2.0 4.4 6.4 2.3 2.1 1.5 2.5 0.9 19.0 2012-13 * All Teams 75 36 41.6 32.3 81.4 1.3 4.8 6.2 2.7 2.4 1.5 2.6 0.7 18.2 2012-13 * MEM 42 37 40.8 31.0 77.6 1.3 4.6 5.9 2.6 2.1 1.3 2.5 0.7 17.2 2012-13 * TOR 33 35 42.5 33.6 85.6 1.3 5.1 6.4 2.9 2.9 1.7 2.9 0.7 19.5 2013-14 * All Teams 73 35 45.5 33.0 82.2 1.6 4.4 6.0 2.9 2.3 1.3 3.1 0.8 20.0 2013-14 * SAC 55 34 48.2 31.2 83.6 1.5 4.0 5.5 3.1 2.3 1.2 3.0 0.6 20.1 2013-14 * TOR 18 36 38.8 37.3 77.3 1.6 5.8 7.4 2.2 2.6 1.6 3.3 1.3 19.4 2014-15 SAC 68 35 45.5 35.9 85.8 1.4 4.4 5.9 3.7 2.3 1.0 2.7 0.6 21.1 2015-16 SAC 70 34 46.3 34.4 78.0 1.5 5.0 6.5 1.7 2.6 1.4 2.0 0.7 17.2 2016-17 SAC 30 34 45.5 37.2 85.5 1.2 5.2 6.3 2.8 2.6 1.5 2.5 0.9 18.7 2017-18 SAN 57 22 47.1 31.4 77.2 1.3 3.8 5.1 1.3 1.7 0.8 1.4 0.7 11.5 2018-19 SAN 69 27 50.4 40.2 81.6 0.9 5.9 6.8 2.6 2.3 0.8 1.7 0.5 13.7 2019-20 SAN 67 22 44.6 33.6 88.2 0.9 4.5 5.4 1.7 1.5 0.5 1.3 0.5 10.8 2020-21 SAN 63 22 42.0 38.1 80.4 0.7 4.1 4.8 1.4 1.8 0.7 1.0 0.6 11.4 2021-22 UTH 55 19 41.4 34.5 78.5 1.0 3.4 4.4 1.0 1.7 0.5 0.9 0.4 8.1 2022-23 UTH 7 15 36.4 29.4 50.0 0.6 2.6 3.1 1.3 1.6 0.4 0.9 0.6 4.4 Total 1071 32 45.3 34.9 79.8 1.3 4.4 5.7 2.1 2.3 1.1 2.1 0.7 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.