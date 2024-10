Pour Doc Rivers, les Celtics évoluent à un autre niveau grâce à leur titre

Les lendemains de titre, Doc Rivers sait ce que c’est. À l’entame de la saison 2008/09, quelques mois après leur 17e titre NBA, ses Celtics étaient une machine si bien huilée qu’ils avaient signé une série de 19 victoires de rang lors des premières semaines de compétition.

Quinze ans après cette formation, qui ne pourra pas réaliser le doublé à cause des blessures de Kevin Garnett, l’actuel coach des Bucks observe des signes qui ne trompent pas chez les Celtics d’aujourd’hui. Il voit chez les champions en titre une « équipe de basket bien rodée » qui joue « désormais sans aucun obstacle ».

Les Bucks et lui en ont fait l’expérience cette nuit, au TD Garden, où ils ont concédé un terrible 18-2 avant de s’incliner. « En remportant ce titre, ils sont passés à un autre niveau. On le ressent quand ils jouent », poursuit Doc Rivers, qui n’est pas contredit par les joueurs adverses.

Un pic de confiance

« C’est sûr. Le fait de gagner nous a permis de gagner en confiance. J’ai l’impression qu’on aborde toujours les choses de la même manière. […] On réalise qu’on a déjà été capables de faire les choses pour lesquelles on s’est battus. Et maintenant, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on est toujours optimistes collectivement », confirme Al Horford.

Une position qui paraît logique car les Celtics, qui ont gardé leur équipe intacte durant l’intersaison, connaissent une entame de saison parfaite (4 victoires – 0 défaite) en étant pourtant privés de Kristaps Porzingis.

« On était assez confiants avant, mais lorsque vous accomplissez quelque chose comme ça, avec le même groupe en gros, juste ce lien, cette connexion qu’on a… Je pense que les autres équipes sont un peu à la recherche de ça. On vient de le faire. On a cette connexion, ce lien qui fait que lorsque les choses vont bien ou mal, on a une grande confiance les uns dans les autres », complète Derrick White.

Al Horford a vu la même chose chez les Nuggets

Son coéquipier estime avoir observé le même phénomène auprès d’autres formations de la ligue une fois le titre remporté. Dernier exemple en date, avant les Celtics, les Nuggets, vainqueurs en 2023.

« L’année dernière, ils ont enchaîné et ont gardé leur sang-froid. Lorsque le moment était venu pour eux d’accélérer et d’obtenir un ‘stop’, de marquer ou autre, ils avaient cette capacité », juge Al Horford.

Même si ce niveau de confiance n’a pas permis à la bande Nikola Jokic de réaliser le doublé. Aucune équipe n’y est d’ailleurs parvenue depuis 2018 avec les Warriors.

« On voit cela chez d’autres champions. Quand tout va bien ou mal, ils restent constants. Ils ont tout vu, ils ont cette conviction et cette constance. Rien ne les surprend. Je pense que nous sommes pareils. On a littéralement vu tous les types de match. 20 points d’avance, de retard, convertir à 3-points, ou non. On a beaucoup de façons différentes de gagner », poursuit Derrick White.

Meilleure attaque de l’équipe jusqu’ici, sa formation reprend les bons ingrédients de l’an dernier en s’appuyant notamment sur une adresse longue distance au-dessus de tout le monde (43%, n°1 en adresse et en volume de tirs).