Sans jouer, Joel Embiid prend déjà une faute technique…

Toujours pas autorisé à rejouer, Joel Embiid fait uniquement parler de lui hors des parquets pour le moment. Après avoir été visé par une enquête de la NBA pour ses matchs ratés, le voilà maintenant sanctionné par la commission de discipline pour avoir osé agiter dans les airs une serviette au moment des lancers-francs d’un adversaire et, ce, dans le but de le déstabiliser.

Un incident qui s’est produit à 16 secondes de la fin de la prolongation (victorieuse) chez les Pacers, dimanche soir, quand Andrew Nembhard s’est présenté sur la ligne et que les Sixers menaient encore 114-111. Le Pacer finira d’ailleurs par rater son premier lancer avant de convertir le deuxième.

En l’état, Joel Embiid possède donc plus de fautes techniques que de minutes jouées cette saison. Peut-être que cela va évoluer rapidement, et c’est bien ce qui est espéré par tout Philadelphie, car le prochain match de l’équipe a lieu mercredi face à Detroit. Une rencontre au cours de laquelle Paul George pourrait revenir, Nick Nurse devant enfin pouvoir compter sur sa recrue, et éventuellement son leader.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.