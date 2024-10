Les Kings ont beaucoup de mal à finir

16 avril 2024. Voilà à quand remonte la dernière victoire des Kings en compétition. Il s’agissait de la première manche de « play-in » face aux Warriors, avant un revers dans la seconde face aux Pelicans. Depuis, les Californiens ont perdu tous leurs matchs en présaison.

Et ne sont pas plus heureux jusqu’ici en saison régulière. Après un premier revers face aux Wolves, les Kings ont de nouveau flanché la nuit dernière face aux Lakers.

« J’ai le sentiment qu’on avait fait un meilleur match (face aux Wolves), mais on n’a pas été en mesure de finir. Dans ce match, à l’entame du quatrième, on n’a pas été bons. Donc il s’agit de produire du bon basket pendant 48 minutes. C’étaient des matchs serrés, ce n’est pas comme si on avait la tête sous l’eau », relativise De’Aaron Fox.

La défense n’a pas résisté à LeBron James

Une référence au différentiel négatif minime après ces deux défaites (-2 face aux Wolves, puis -4 face aux Lakers). À Los Angeles, les hommes de Mike Brown semblaient avoir les choses en main avec trois possessions d’avance (87-94) au moment d’entamer le quatrième quart-temps.

C’était sans compter sur le bulldozer LeBron James qui allait perforer toute la défense des Kings avec ses… 16 points inscrits en trois minutes. 16 points du « King » au cœur d’une séquence impressionnante en faveur des locaux, 21-0 (108-94).

« C’est la même histoire que lors du dernier match, on les a laissés revenir », regrette Domantas Sabonis qui, comme De’Aaron Fox, pense que le match s’est joué sur cette séquence. Les Kings ont bien été en mesure de rapprocher au score par la suite. Mais se remettre d’un tel coup de massue n’est pas simple.

« On ne défendait pas bien. LeBron a clairement mis des tirs compliqués, mais on doit faire mieux. Il y a des séquences dans le jeu où on était très bons en défense, d’autres très mauvais. C’était l’une de ces séquences et on a perdu le contrôle », poursuit De’Aaron Fox dont l’équipe avait remporté ses quatre confrontations l’an dernier face aux Lakers.

Mike Brown positive

Ce qui cloche chez les Kings ? Le meneur rappelle que l’équipe est restée quasiment intacte par rapport à l’an dernier. Si ce n’est, évidemment, l’arrivée de DeMar DeRozan, « qui attire beaucoup d’attention et a le ballon… Ça prend un peu de temps. Mais je ne crois même pas que notre attaque ait été le problème dans ces deux matchs. C’est défensivement, ces séquences où on ne défend pas suffisamment bien. »

De son côté, Mike Brown n’a pas vraiment de discours alarmiste à tenir, au contraire. « C’est une défaite difficile. Nos gars ont fait de bonnes choses, en particulier en première mi-temps. Les joueurs ont fait circuler le ballon. Le ‘spacing’ était magnifique. Si on continue à jouer comme ça en attaque, de bonnes choses vont arriver. »

Il ajoute, pour souligner indirectement les soucis défensifs de son équipe : « Tu penses que marquer 127 points dans le temps réglementaire est suffisant pour gagner. » La saison passée, son équipe ne s’était jamais inclinée en marquant autant sans passer par une prolongation (17 victoires). Le bilan était en revanche bien moins reluisant lorsqu’elle en encaissait autant (4 victoires – 12 défaites)…