Le MVP de la nuit | LeBron James, le maître des horloges

Dans deux mois, LeBron James soufflera ses 40 bougies, et ne comptez pas sur lui pour être en pré-retraite. La veille, il avait annoncé qu’il voulait jouer les 82 matches cette saison, et ce n’est pas un back-to-back face à des candidats directs pour les playoffs qui va l’effrayer. Cette nuit, face aux Kings, il signe la meilleure évaluation de la soirée avec un 113e triple-double en carrière : 32 points à 12 sur 22 aux tirs, 14 rebonds et 10 passes !

Surtout, on retiendra cet incroyable coup de chaud au début du 4e quart-temps. Grâce à De’Aaron Fox, les Kings avaient pris 7 points d’avance à la fin du 3e quart-temps. Et puis, Dalton Knecht va lancer une série incroyable : un 21-0 ! Le rookie montre la voie sur un 3-points compliqué, et ensuite LeBron James s’occupe de tout. Un premier 3-points à huit mètres, puis un And-1 sous le cercle, et encore un 3-points sur un décalage de D’Angelo Russell. Le « King » sourit au public, et comme il est chaud, il remet encore ça malgré les bras tendus de Domantas Sabonis.

Une performance « insensée »

Arrêt sur image : LeBron James vient d’inscrire 16 points en trois minutes, dont huit de suite. Les Lakers ont pris 14 points d’avance. « Que puis-je dire sur LeBron… On a vraiment de la chance d’être témoin de sa grandeur, et depuis si longtemps. C’est vraiment insensé » témoigne JJ Redick, toujours invaincu pour ses débuts sur le banc.

Quant à LeBron, à 100% dans le dernier quart-temps, il est dans la lignée de ce qu’il avait montré aux JO de Paris. Il est frais, heureux d’être sur un terrain, et tout son jeu respire le plaisir.

« Je n’ai plus besoin d’aller chercher mes spots pendant tout le match, comme lorsque j’avais 22 ans » explique-t-il. « J’ai le luxe de jouer aux côtés d’un joueur de calibre MVP. Austin peut marquer. DLo peut prendre feu. Rui est régulier et il peut aussi marquer des points. Cette équipe n’est pas construite autour de moi. Cette équipe n’est pas construite pour que je marque 16 points en début de 4e quart-temps. On doit continuer de jouer ensemble ».