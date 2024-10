Patron des Lakers, Anthony Davis réalise un début de saison rare

Pour la première fois depuis 2010, les Lakers débutent la saison par deux victoires. De surcroit face à deux grosses équipes de la conférence Ouest, Minnesota et Phoenix.

Point commun à ces deux succès, les grosses performances d’Anthony Davis, auteurs de 36 puis 35 points ! Seuls deux autres joueurs en avaient fait de même dans l’histoire des Lakers : Jerry West et Elgin Baylor…

« C’est très important pour nous qu’il soit l’élément central chaque soir », a réagi LeBron James, auteur de 21 points et 8 passes. « Nous savons ce qu’il va faire sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, nous devons le trouver à plusieurs endroits du terrain tout au long du match. Et c’est ce que nous faisons depuis deux matches. »

Un niveau de confort supérieur en attaque

Cela fait plusieurs années que LeBron James assure qu’Anthony Davis soit l’option numéro 1 en attaque, et il aura donc fallu attendre l’arrivée de JJ Redick pour que ça devienne réalité.

« Il y a une volonté d’impliquer [Davis] le plus possible », confirme le nouveau coach de l’équipe. « Nous avons conscience du type de joueur qu’il est et qu’il peut créer des déséquilibres. Il y a un niveau de confort et de confiance qui lui permet de savoir que si le jeu commence à s’emballer, il sait que la balle va lui revenir ».

Pour Anthony Davis, qui a mangé Jusuf Nurkic, il y a effectivement un gros niveau de confort à savoir qu’il sera servi dans de bonnes conditions : « C’est efficace de me donner la balle sur ces positions, et j’essaie de jouer juste. Et quand mes coéquipiers jouent bien, ça ouvre le terrain et j’ai des opportunités. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.