Menés de 22 points, les Lakers renversent les Suns et séduisent

Un match, deux outsiders, quatre médaillés d’or olympique et 48 minutes de spectacle. Cette affiche entre les Lakers et les Suns aura tenu ses promesses, chaque équipe ayant eu droit à sa mi-temps, et c’est finalement Los Angeles qui repart avec la victoire (123-116).

La triplette Anthony Davis (35 points, 8 rebonds) – Austin Reaves (26 points, 8 passes, 3 interceptions) – LeBron James (21 points, 8 passes) aura eu raison de Phoenix et Kevin Durant (30 points, 6 passes).

Les Suns démarrent pourtant en nous offrant un véritable clinic en attaque : le ballon circule, les tirs ouverts se multiplient et les 3-points pleuvent. Titulaires et remplaçants sont au rendez-vous, pendant que les Lakers prennent l’eau et s’en remettent à des lancers afin de compenser leur maladresse (38-23).

Soirée de rêve à Los Angeles

Phoenix continue ensuite de faire des dégâts de loin avec son « Big Three », mais les pertes de balle commencent à coûter cher. Los Angeles se met donc à grignoter son retard, sous l’impulsion de la paire Reaves – Davis, agressive vers le cercle, alors que le rookie Dalton Knecht fait du bien avec son adresse extérieure en sortie de banc (61-52).

Les débats s’équilibrent encore après la pause et LeBron James se réveille enfin, au même titre que le public qui célèbre la victoire des Dodgers lors du Game 1 des World Series. Les Lakers prennent les commandes après avoir été menés de… 22 points. Si Kevin Durant et Tyus Jones calment Austin Reaves et consorts pendant un temps, LeBron James initie un nouveau run qui remet là les Suns derrière au tableau d’affichage (87-85).

Toujours porté par un Austin Reaves des grands soirs, Los Angeles passe rapidement à +10 et Phoenix tente de résister avec son duo Jones – Durant, sauf que Austin Reaves et Anthony Davis tiennent bon et, à coups de paniers à 3-points, rebonds offensifs et lancers-francs, les « Purple & Gold » ne faiblissent pas pour empocher un deuxième succès à la maison en deux confrontations (123-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles est revenu de loin. D’abord punis par des Suns insolents d’adresse dans le premier quart d’heure, les Lakers se sont peu à peu remis les idées à l’endroit, en s’appuyant sur une connexion Austin Reaves – Anthony Davis du tonnerre, tout en se nourrissant des balles perdues adverses. Puis LeBron James s’est réveillé et la confiance a changé de camp, laissant ce retard de 22 points se transformer en une avance d’une dizaine de points, gérée jusqu’à la fin. Une seconde période de qualité des « Purple & Gold », qui comptent deux victoires en deux matchs pour la première fois depuis… 2010 (quand ils étaient champions en titre).

– JJ Redick et Anthony Davis font forte impression. Pour la première fois depuis Phil Jackson (1999), un nouveau coach des Lakers démarre une saison par deux victoires en deux matchs. Pour la troisième fois après Elgin Baylor (1962) et Jerry West (1969), un joueur de Los Angeles démarre une saison par deux matchs à 35 points ou plus. Visuellement, JJ Redick et Anthony Davis ouvrent donc cette campagne de la meilleure des manières, l’un donnant l’impression de ne jamais paniquer et de toujours réagir quand son équipe est dans le dur, alors que l’autre domine de chaque côté du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.