Mike Brown encore perdu dans ses rotations

Les retours de Kevin Huerter et Trey Lyles ont permis à Mike Brown de composer son premier cinq majeur de la saison puisque le premier a accompagné De’Aaron Fox, DeMar DeRozan, Keegan Murray et Domantas Sabonis.

Mais si l’arrière a seulement joué 20 minutes face à Minnesota, faute de rythme, ses coéquipiers ont eux passé beaucoup de temps sur le parquet. Beaucoup trop même.

« On peut voir, avec les minutes, que je ne suis pas à l’aise avec mes rotations », concède le coach de Sacramento. « Je ne veux pas que DeRozan joue 43 minutes par match, ni que Murray tourne à 43 minutes. Sabonis et Fox à 38 et 37 minutes, ça ne me plaît pas non plus. Je vais devoir continuer de travailler là-dessus, pour trouver les bonnes rotations. Peut-être que cela va me prendre du temps. »

Preuve que c’est encore flou dans l’esprit du coach, la présence de Doug McDermott sur le parquet dans le dernier quart-temps. Il n’avait pas joué de la rencontre, vient tout juste d’arriver dans l’équipe et a été lancé cinq minutes à ce moment-là…

« Il faut du temps pour s’habituer », poursuit Domantas Sabonis. « On n’est pas habitué à jouer avec DeRozan, mais plus avec Kevin Huerter et Trey Lyles. Puis Keon Ellis est retourné sur le banc. Donc il y a des changements. On doit rapidement trouver. »

Quand Kevin Huerter et Trey Lyles auront enchaîné les matches, tout deviendra sans doute plus net pour l’entraîneur.

« Le plus difficile, c’est de les aider à retrouver du rythme car ils n’ont pas pu participer au training camp et ont manqué la présaison », insiste DeMar DeRozan au sujet des revenants. « Dès qu’ils seront dans le rythme, ce sera plus facile pour nous, tout s’adaptera parfaitement. »