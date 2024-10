Doug McDermott pense avoir atterri au bon endroit à Sacramento

Nouvelle recrue des Kings, Doug McDermott n’a pas mis bien longtemps à briller dans les systèmes californiens : 14 points en 25 minutes (à 4/11 à 3-points) pour son premier –et unique– match de pré-saison.

« J’adore shooter et jouer vite, j’adore aussi couper, et c’est en quelque sorte tout ce qui se fait ici » explique-t-il. « C’est un système parfait, tout le monde bouge en permanence. C’est le genre de transaction sur laquelle tu ne peux pas vraiment te tromper. Si tu restes immobile, tu fais sans doute mal les choses, donc il faut juste s’assurer de bouger continuellement et de mettre la pression sur la défense. »

Une mission : tirer

À 32 ans, Doug McDermott sait mieux que personne que sa qualité de shoot (41% à 3-points en carrière, en près de 4 tentatives de moyenne !) lui ont permis de se faire un nom en NBA. À l’aube de sa onzième saison dans la ligue, il entend forcément apporter à Sacramento ce qu’il maîtrise à merveille : tirer de loin.

« Bien sûr [que j’ai le feu vert pour shooter]. C’est l’un de ces systèmes où il est demandé de beaucoup shooter à 3-points et jouer vite, et c’est justement mon style de jeu » ajoute celui qui a, en outre, déjà côtoyé Domantas Sabonis chez les Pacers. « Donc je sens que je ne peux pas commettre beaucoup d’erreurs tant que je reste agressif, que je fais travailler la défense et que je crée des espaces pour les stars. C’est un peu le rôle que j’ai toujours occupé en NBA et j’adore faire partie de cet effectif. »

L’arrivée de Doug McDermott enchante en tout cas son entraîneur, Mike Brown, qui confirme qu’il lui a donné le feu vert pour dégainer.

« Au regard de la façon dont on écarte le jeu et dont on passe par l’intérieur, je pense qu’il va obtenir des tirs faciles, ce qui sera très positif pour nous » juge le Coach de l’année 2009 et 2023. « Mais, s’il n’en obtient pas, ça signifie que la défense le serre de près, donc ça va créer des espaces pour le reste de l’équipe. »

Doug McDermott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 36 9 40.2 31.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 3.0 2015-16 CHI 81 23 45.2 42.5 85.7 0.5 2.0 2.4 0.7 1.6 0.2 0.7 0.1 9.4 2016-17 * All Teams 66 23 44.7 37.0 84.5 0.3 2.4 2.7 0.9 1.2 0.2 0.6 0.1 9.0 2016-17 * CHI 44 25 44.5 37.3 88.1 0.3 2.6 3.0 1.0 1.3 0.3 0.7 0.1 10.2 2016-17 * OKC 22 20 45.2 36.2 70.6 0.3 2.0 2.2 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 6.6 2017-18 * All Teams 81 22 46.7 42.6 79.0 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 0.2 0.7 0.2 7.8 2017-18 * NYK 55 21 46.0 38.7 75.5 0.6 1.8 2.4 0.9 1.3 0.2 0.6 0.2 7.2 2017-18 * DAL 26 23 47.8 49.4 85.7 0.3 2.3 2.5 1.1 1.9 0.4 0.9 0.2 9.0 2018-19 IND 77 17 49.1 40.8 83.5 0.2 1.2 1.4 0.9 1.4 0.2 0.6 0.1 7.3 2019-20 IND 69 20 48.8 43.5 82.8 0.4 2.1 2.5 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 10.3 2020-21 IND 66 25 53.2 38.8 81.6 0.9 2.4 3.4 1.3 1.8 0.3 0.8 0.1 13.6 2021-22 SAN 51 24 46.2 42.2 78.4 0.4 1.9 2.3 1.3 1.6 0.3 0.8 0.1 11.3 2022-23 SAN 64 21 45.7 41.3 75.7 0.4 1.8 2.2 1.4 1.8 0.2 0.9 0.1 10.2 2023-24 * All Teams 64 14 43.3 41.0 57.9 0.2 0.8 0.9 1.1 1.0 0.3 0.4 0.0 5.5 2023-24 * SAN 46 15 44.2 43.9 58.8 0.2 0.9 1.0 1.2 1.0 0.2 0.5 0.0 6.0 2023-24 * IND 18 11 40.6 32.1 50.0 0.1 0.5 0.6 0.7 0.9 0.3 0.2 0.0 4.2 Total 655 20 47.1 41.0 80.6 0.4 1.8 2.2 1.0 1.5 0.2 0.7 0.1 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.