Klay Thompson et Luka Doncic se sont trouvés les yeux fermés

Si les Warriors se félicitent de l’intégration express de Buddy Hield pour faire oublier Klay Thompson, à Dallas, le « Splash Brother » ne pouvait rêver meilleurs débuts pour sa première dans un match officiel à Dallas. Face aux Spurs de Victor Wembanyama, il inscrit 22 points en 26 minutes avec un beau 6 sur 10 à 3-points. Jamais un joueur n’avait inscrit autant de 3-points pour sa première avec les Mavericks.

« Il a été génial ! » lance Luka Doncic. « Il a mis beaucoup de tirs, et il était tout le temps en mouvement. Et il a été très bon en défense aussi ».

C’était la première fois que Klay Thompson et Luka Doncic évoluaient ensemble puisque le Slovène était aux soins en présaison. On a pu constater que leur complémentarité pourrait faire de gros dégâts avec un Luka Doncic capable de fixer toute une défense, et un Klay Thompson en mouvement pour lui créer de l’espace et des angles de passes.

Auteur de 20 points, 10 rebonds et 8 passes, Luka Doncic en redemande. « C’est facile de jouer avec un gars comme ça. Il vous facilite la vie. Il faut le trouver » poursuit le meneur des Mavericks. Un avis réciproque.

Bluffé par la manière de jouer de Luka Doncic

« Quel talent incroyable ! » lui répond Klay Thompson. « Ce qui est insensé, c’est qu’on nous apprend gamin que pour être le meilleur basketteur, il faut sauter le plus haut, courir le plus vite, mais Luka y parvient en le faisant à sa manière. Il joue à sa propre vitesse et dirige le jeu comme je n’ai jamais vu quelqu’un le faire. C’est génial d’en être le bénéficiaire et d’avoir de belles opportunités ».

Au final, il n’y a donc que du positif à retenir de cette première, entre la victoire dans un derby et une prestation individuelle réussie.

« C’est un super début » résume Klay Thompson, avant de balancer son habituel avion en papier. « Ce n’est qu’un match, en octobre, mais ça fait du bien d’avoir passé le cap de la première. Il y avait beaucoup d’excitation, et c’était un sentiment génial. Et on n’a pas souvent l’occasion de vivre une première fois quelque chose. »