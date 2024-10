Tyrese Maxey ne peut pas se cacher

En pleine progression, saison après saison, depuis son arrivée dans la ligue, Tyrese Maxey a fait coup double la saison passée : un statut de All-Star et un trophée individuel, avec celui de meilleure progression. Cet été, il a également prolongé son contrat. Quelle est sa prochaine étape sur le plan individuel ?

« Le plus important, ce sera le leadership », annonce-t-il à The Athletic. « Je dois montrer l’exemple, je dois parler. Je sais que je suis jeune mais je dois être bon et, si je le suis, alors je peux demander du respect avec mon jeu. Joel Embiid m’a donné le feu vert pour être un leader, surtout parce que lui ne parle pas beaucoup. Il y a des vétérans dans le vestiaire pour m’aider. Je désire vraiment montrer l’exemple avec mon travail. »

Paul George, arrivé durant l’intersaison, peut le conseiller dans ce domaine. Les deux hommes ont beaucoup travaillé ensemble après les entraînements. « Il est super talentueux et ce qui est effrayant, c’est qu’il a encore des choses à apprendre. Il doit encore savoir être un Tyrese Maxey dominant […] Mon travail, c’est de lui faciliter la vie. Je suis là pour aider », décrit l’ailier.

Rester lui-même

Surtout, le meneur de jeu ne doit pas s’effacer derrière Paul George. Un trio, c’est toujours un équilibre et il va falloir installer une hiérarchie entre Joel Embiid et les deux extérieurs. Tyrese Maxey est un joueur tranchant et agressif, s’il baisse d’intensité, il perdra sa principale force. « On veut que Tyrese soi lui-même », demande Andre Drummond.

Il pourra déjà l’être quand Paul George sera blessé et absent, ce qui commence dès ce mercredi soir (avec Joel Embiid également, qui manquera la première semaine), puis il faudra rester le même une fois le « Big Three » réuni.

« J’ai toujours ce moteur avec moi, depuis le premier jour. Je dois tout aller chercher au niveau du basket. J’ai dû mériter l’offre à Kentucky et y faire mon nom. On y pense tout le temps », conclut-il.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.