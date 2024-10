Les Wolves entre manque d’automatismes et de « résistance »

L’écart final est presque flatteur pour les Wolves. Mardi à Los Angeles, les derniers finalistes de la Conférence Ouest ont manqué leurs débuts dans cette saison 2024/25, s’inclinant face aux Lakers (110-103). Minnesota n’a pas vraiment ressemblé à l’une des surprises de la saison dernière. Les coéquipiers d’Anthony Edwards vont être plus attendus, mais ils devront avant tout être capables de reproduire leur niveau de jeu d’il y a quelques mois. Ce dont ils ont été assez loin à la Crypto.com Arena.

Les Timberwolves ont quelques circonstances atténuantes. Ils disputaient leur premier match officiel depuis l’échange d’envergure de l’été qui a envoyé Karl-Anthony Towns à New York et ajouté Julius Randle et Donte DiVincenzo dans l’effectif, et l’intérieur n’avait pu jouer qu’un seul match de présaison sous ses nouvelles couleurs. Sans surprise, le jeu de Minnesota s’en est ressenti, notamment offensivement. « Nous étions simplement statiques » a admis l’ancien All-Star des Knicks après la rencontre dans des propos rapportés par le Star Tribune. « Nous étions tous à jouer dur, à essayer d’en faire un peu trop. J’ai eu deux situations moi-même que j’aurais pu éviter. »

Anthony Edwards coupé de ses coéquipiers

Avec 17 passes décisives seulement, l’attaque des Wolves a souvent été sclérosée, trop dépendante des exploits d’Anthony Edwards. L’arrière a certes inscrit 27 points, mais en 25 tentatives (10/25 au tir, 5/13 à trois-points) pour seulement 3 « assists », toutes dans les cinq dernières minutes. Même Mike Conley, d’ordinaire parmi les meneurs les plus fiables de la ligue, n’a pu éviter les toussotements des siens (deux passes décisives pour trois balles perdues).

L’entraîneur Chris Finch avait pourtant choisi d’opérer avec une rotation réduite à huit joueurs pour limiter les changements permanents, et la nécessaire adaptation qui irait avec. Les rookies Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr ne sont ainsi pas entrés en jeu, pas plus que Josh Minott, qui avait pourtant fait belle impression en Summer League et en présaison.

Un choix qui n’aura pas été payant alors que les matchs de préparation avaient pourtant donné satisfaction. « Le ballon est devenu très collant » a imagé le coach des Wolves. « Puis tout le monde s’est mis à jouer individuellement ».

« Nous étions vraiment coupés les uns des autres » a-t-il poursuivi en conférence de presse. « C’est comme si toute la circulation, le rythme et les bonnes intentions que nous avons construit en attaque durant la présaison n’étaient plus là. Même quand nous avons été capables d’avoir des tirs ouverts, ils ne sont pas rentrés en grande partie à cause de ça (13/41 à 3-points). Nous n’avons pas créé suffisamment de bonnes positions pour avoir le moindre rythme. »

Redevenir l’équipe la plus affamée

Si Julius Randle estime que son équipe n’a pas manqué de faire les efforts, cela n’a pas été l’avis général dans les rangs de Minnesota. Pas plus stressé que ça, Anthony Edwards avance toutefois que les Wolves n’étaient « pas prêts à jouer« . « Nous avons été trop décontractés, comme si les adversaires allaient nous respecter. On doit en faire plus. » « Les Lakers ont eu la majorité des possessions indécises, cela ne doit pas arriver » abonde Rudy Gobert, qui a prolongé son bail avec la franchise avant la rencontre. « Cela doit être ce que nous sommes chaque match, c’est notre identité. Une des raisons qui nous a rendu si bons la saison dernière, c’est que nous étions l’équipe la plus affamée quasiment chaque soir. Nous devons retrouver cela. »

La meilleure défense de NBA la saison dernière a notamment été surclassée à l’intérieur malgré le pivot français, qui a souffert face à un Anthony Davis déchaîné et des Angelinos auteurs de 72 points dans la raquette.

« Il y avait beaucoup de choses dans notre plan de jeu ce soir, peut-être trop parfois » assume Chris Finch. « Nous allons peut-être devoir simplifier certaines choses rapidement. Mais je n’ai pas vu beaucoup de résistance comme nous en faisons preuve normalement. Même quand nous avons eu des opportunités d’enrayer les Lakers, nous n’avons pas fait du bon boulot dès le début de match. Nous devons atteindre un autre sentiment d’urgence maintenant. La saison a démarré et nous n’avons pas répondu à l’appel.«