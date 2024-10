Nikola Jokic et les Nuggets espèrent vite effacer leur présaison ratée

Si la présaison n’est jamais prise trop au sérieux par les joueurs, y déjouer n’est jamais bon signe non plus. Les Nuggets et Nikola Jokic ont non seulement perdu quatre matches sur cinq, mais l’impression générale n’était pas bonne non plus… Ils ont ainsi encaissé 121 points de moyenne et perdu, par rencontre, pas moins de 20 ballons !

« On n’a pas joué la présaison comme on était censé le faire », regrette le triple MVP. « La défense n’y était pas, on n’arrivait pas à mettre de tirs. On a été très mauvais, pas bon du tout. J’espère qu’on pourra faire mieux quand la saison régulière va commencer. »

Le minimum dans l’attitude et l’intensité manquait dans le Colorado, alors que Mike Malone pestait contre la condition physique de ses joueurs. « Des ballons perdus. Revenir en défense. Il faut être plus discipliné », précise Jamal Murray. « On doit être sur la même longueur d’onde. Se parler plus et sur chaque possession. »

Un « scrimmage » à la Ball Arena pour se remettre dans les conditions de match

Les Nuggets vont vite faire face aux choses sérieuses avec un premier match contre Oklahoma City, puis ensuite face aux Clippers. Quelques jours après, il faudra croiser la route de Minnesota.

Pour les remettre dans le bain, leur coach a d’ailleurs décidé d’organiser un « scrimmage » sur le terrain de la Ball Arena, pour sortir de la salle d’entraînement et se rapprocher des conditions de match.

« Chaque fois que notre terrain est en place (sur la glace, car les Nuggets partagent l’enceinte avec l’équipe de hockey du Colorado Avalanche), y venir, s’habituer à l’éclairage, s’habituer aux cercles, simplement retrouver ses marques, c’est bénéfique », explique ainsi le technicien. « Après tout, c’est notre terrain. »

De quoi offrir un match interne intense, même si le triple MVP attend de voir si ça se traduira en match.

« On veut tous être meilleur et c’est le plus important. On a cette énergie positive, disons. On veut faire mieux. J’espère qu’on va dans la bonne direction », conclut Nikola Jokic.