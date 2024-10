Cheryl Reeve et Sandy Brondello, qui entraînent respectivement les Minnesota Lynx et le New York Liberty, ont alterné les critiques contre l’arbitrage dans ces Finals WNBA, au rythme des défaites de leurs équipes.

Forcément, après la victoire finale de Jonquel Jones et compagnie, au terme d’un Game 5 particulièrement âpre, marqué par une maladresse générale (31% de réussite au tir pour le Liberty, 37% pour les Lynx…), c’est la première, à la tête de l’équipe perdante, qui a clôturé cette partie de ping-pong au sujet des arbitres…

« Nous savons que nous aurions pu mieux faire certaines choses, mais nous ne devrions pas avoir à autant compenser » explique Cheryl Reeve. « Ce n’est pas si compliqué, l’arbitrage n’est pas si difficile. »

La technicienne de 58 ans, déjà quadruple championne WNBA avec Minnesota (2011, 2013, 2015 et 2017), vise ainsi l’écart au niveau des lancers-francs (21/25 pour le Liberty, 7/8 pour son équipe), la sortie sur six fautes de Napheesa Collier et surtout la faute sur Breanna Stewart, qui a permis à cette dernière d’arracher la prolongation.

L’arbitrage, le dénominateur commun des défaites de son équipe ?

Malgré le « challenge », les arbitres ont validé le contact, et donc les lancers-francs de la star de New York, alors que Cheryl Reeve reste persuadée que le contact était « au mieux marginal ».

Particulièrement remontée, la sélectionneuse de Team USA a expliqué que l’arbitrage avait été le dénominateur commun des trois défaites de son équipe durant ces Finals WNBA, finissant sur un ultime tacle à ses adversaires.

« Nous avons donné de l’espoir à toutes les équipes qui n’ont pas envie de tricher avec le salary cap ou de prendre des vols illégaux« lâche-t-elle ainsi en référence aux polémiques ayant entouré les Las Vegas Aces et le New York Liberty. « Il n’y a pas besoin d’avoir une « Super Team » pour avoir une équipe compétitive. »

Bien consciente que ses critiques allaient faire la une des journaux et tourner en boucle sur les chaînes sportives américaines, Cheryl Reeve assumait totalement : « Allez-y, on nous a volé ce titre… »