Les premières images de la Harden Vol. 9 !

Sortie en février dernier en France, la Harden Vol. 8 s’est démarquée de façon positive sur le marché avec une paire performante au design singulier, fidèle au côté unique de James Harden. Le modèle a également été pourvu en coloris. On en dénombre sept déjà disponibles en France.

À l’approche d’une nouvelle saison pleine de défis pour l’arrière des Clippers, qui vont notamment inaugurer leur tout nouvel Intuit Dome, adidas planche déjà sur le futur et la conception de la Harden Vol. 9, dont les premières photos ont fuité.

Le design se veut toujours plus futuriste avec cette fois une « cage » latérale en TPU recouvrant la tige assortie de trois fines bandes. Dans un style à la « Yeezy », il préserve aussi le col chaussant qui a fait la spécificité de la Harden Vol.8. On devrait également retrouver un amorti « Boost » et de la mousse « Lighstrike », marques de fabrique de la ligne signature de l’arrière des Clippers, pour composer la semelle intermédiaire.

En attendant d’en savoir plus, voici les premiers clichés de la Harden Vol.9, en blanc et noir et doré et noir. Sa sortie est attendue pour le printemps prochain au prix de 160 dollars.

(Via NiceKicks)