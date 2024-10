Vassilis Spanoulis a changé l’approche du jeu de Giannis Antetokounmpo

Au sortir d’un été chargé, où il se sera marié mais où il aura surtout été le porte-drapeau de la Grèce aux Jeux olympiques, aidant son pays à atteindre les quarts de finale avant de chuter contre l’Allemagne, Giannis Antetokounmpo s’apprête à entamer sa 12e saison en NBA.

Une saison qui s’annonce charnière pour les Bucks et pour lui, puisque cela fait fait plusieurs années que les échecs s’accumulent en playoffs pour la franchise du Wisconsin, trop souvent orpheline de sa superstar, blessée dans les moments-clés.

« J’ai laissé mon coeur, mon rein et mon genou sur le terrain, mais… »

Mais pour retrouver son feu intérieur et se motiver, Giannis Antetokounmpo a pu compter cet été sur tout l’apport de Vassilis Spanoulis, son sélectionneur. Une légende vivante en Europe, et plus particulièrement en Grèce…

« Il a changé ma manière de penser » reconnaît l’intérieur de Milwaukee. « Il a changé mon approche du jeu, mon amour pour le jeu. Parfois, je pense que l’on se trouve dans une zone de confort, beaucoup de personnes y sont, sans spécialement vouloir être dedans. Mais il faut se surpasser, être exigeant envers soi-même et envers les autres autour de soi, et c’est ce qu’il a fait avec moi. »

Une exigence notamment constatée par Giannis Antetokounmpo quand il s’est démené en poules face au Canada (34 points en 31 minutes), mais que Vassilis Spanoulis s’est tout de même montré intransigeant avec lui, défaite oblige.

« J’ai laissé mon coeur, mon rein et mon genou sur le terrain, tout de moi en fait, mais il est quand même venu me voir pour me dire : ‘Ta défense n’a pas été assez bonne’ » raconte le joueur de 29 ans. « Le lendemain, il m’a dit : ‘Je n’ai pas vu cette flamme dans tes yeux, ta défense n’était pas suffisamment bonne’. Chaque jour, c’était quelque chose de nouveau et il ne faisait que me pousser, encore et encore, en me disant : ‘Tu as plus à donner. Quand j’avais 29 ans, j’étais le meilleur joueur d’Europe et j’enchaînais les titres, donc qu’est-ce que tu fais ?’«

Vassilis Spanoulis, un moteur pour le futur

Plutôt surprenant quand on sait que Giannis Antetokounmpo a été double MVP en NBA (2019, 2020), accessoirement MVP des Finals et champion en 2021, et qu’il reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue (dans la All-NBA First Team depuis 2019).

Pour autant, même si elles l’ont touché, les critiques de Vassilis Spanoulis ont surtout motivé le « Greek Freak » pour la suite de sa carrière, aussi bien avec sa sélection qu’avec sa franchise.

« Toutes ces discussions m’ont permis de réaliser que j’avais encore envie de réaliser des défis » ajoute-t-il simplement. « Bien sûr, ça te pique et te met en colère, mais ça te met aussi dans un état d’esprit où tu veux prouver des choses. Tu ne veux pas décevoir [Vassilis Spanoulis]. Tout comme je ne veux pas décevoir Doc Rivers, Damian Lillard et toute mon équipe ici. »

En parlant de défis et du fait de se montrer à la hauteur, Giannis Antetokounmpo a déjà ciblé le domaine sur lequel il va travailler pour atteindre ses objectifs.

« Cette saison, mon défi sera de rester en bonne santé, de jouer en playoffs et de passer ce putain de premier tour, de m’affirmer davantage » annonce celui qui n’a plus joué de finale de conférence depuis les playoffs… 2021, étant surtout blessé en 2023 et 2024. « Chaque saison est importante à mes yeux car, un jour, j’aurai 35, 36 ou même 38 ans et je me dirai que mes meilleures années sont derrière moi sans avoir pu accomplir tout ce que je voulais. Donc je dois dominer. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.