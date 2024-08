LeBron, Mbappé, Serena Williams… De prestigieux invités pour le mariage de Giannis

Selon la presse grecque, c’est ce week-end que Giannis Antetokounmpo et sa compagne Mariah Riddlesprigger vont se passer la bague au doigt. Ensemble, ils ont déjà trois enfants : Liam (4 ans), Maverick (3 ans) et Eva (11 mois). Le mariage a lieu sur trois jours sur la Costa Navarino dans le Péloponnèse, et c’est Hailee Lopez, l’épouse de Brook, qui a livré quelques indices en postant des photos de Grèce, dont une de la future Madame Antetokounmpo en robe de mariée.

Le Milwaukee Journal Sentinel a repéré aussi Alex Lasry, ancien dirigeant des Bucks. Sur Instagram, il a posté des photos de son couple en Grèce. Il y a trois mois, c’est le couturier George Papadogamvros qui avait dévoilé une photo de Giannis dans sa boutique.

Vendredi, il s’agissait d’une cérémonie dite « hybride », et 200 invités étaient attendus dont LeBron James, Serena Williams, Kylian Mbappé (retenu par le Real Madrid…), des joueurs et des entraîneurs des Bucks, mais aussi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et son épouse Mareva.

Samedi, la journée sera consacrée aux origines nigérianes du joueur, et le mariage sera vraiment célébré dimanche.