Adidas met Kareem Abdul-Jabbar à l’honneur

Les équipementiers ressortent régulièrement d’anciens modèles de leurs cartons pour les remettre au goût du jour. Après Nike, Reebok ou encore Puma, c’est au tour d’adidas de se replonger dans un passé lointain.

Très lointain puisque la marque est remonté 46 ans en arrière pour aller chercher la « Jabbar », le modèle destiné à Kareem Abdul-Jabbar après sa signature avec la marque aux trois bandes en 1978 !

Une version « High » et une version « Low » de la première chaussure signature de l’une des légendes de l’histoire de la NBA vont être mises en vente avec le même coloris classique, en bleu marine et blanc. On note la présence du col en cuir et de la partie en daim à l’avant du pied. Seule la couleur de la semelle intermédiaire, en blanc cassé pour accentuer le côté vintage, a évolué. Le logo historique d’adidas apparaît également en doré sur le talon.

Les deux paires pourraient investir le marché dès ce vendredi 18 octobre, au prix de 110 dollars pour la Jabbar High et 100 dollars pour la version Low.

(Via SneakerNews)