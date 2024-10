Tyler Herro accélère son shoot

Depuis le début de sa carrière dans la Grande Ligue, Tyler Herro tourne à 38.5% de réussite à 3-points, sur près de 7 tentatives par match, ce qui en fait l’un des meilleurs shooteurs extérieurs de la ligue sur la période.

Néanmoins, en playoffs, son pourcentage d’adresse de loin chute à 33% et Erik Spoelstra confirme qu’il a travaillé durant l’été avec son coach personnel, Drew Hanlen, afin de modifier sa prise d’appuis pour accélérer son tir.

« C’est ce que font les grands spécialistes, mais il n’est pas un spécialiste » se reprend le coach. « C’est ce que font les grands shooteurs. Ils continuent d’affiner les choses. Pour lui, il s’agit d’accélérer le tir. »

Des fenêtres de tir plus courtes en playoffs

Car Tyler Herro est l’un des rares joueurs NBA à l’envergure « négative », c’est-à-dire qu’elle est plus faible (1m93) que sa taille (1m96). Ce qui fait donc qu’il a des petits bras, un handicap face à des défenses resserrées.

« Il a besoin de ça lorsqu’il veut se créer (un tir) en sortie de dribble ou quand quelqu’un est vraiment accroché à lui et qu’il a besoin d’appuis solides pour s’élever » détaille Erik Spoelstra. « Il est l’un des rares shooteurs qui a deux ou trois shoots différents. Et il a besoin de ça, les grands joueurs ont ces armes. Ils peuvent prendre un jumpshot sur une possession puis être un catch-and-shooteur rapide sur la suivante. Mais ces fenêtres de tir se ferment rapidement, surtout durant les playoffs. Et il a vraiment travaillé cet été donc je lui tire mon chapeau pour ça, et ça ajoute des armes qui peuvent aider notre attaque. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.