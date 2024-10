« El Matador », voilà un surnom qui convenait parfaitement bien à l’époque du Real Madrid à Luka Doncic, devenu ensuite « Luka Magic » suite à ses exploits répétés outre-atlantique, sous le maillot des Mavericks de Dallas.

Jordan Brand s’est inspiré de ce surnom pour concevoir un premier coloris en rouge-orange et doré en 2022 sur une Air Jordan 36, quelques mois avant la sortie de la première chaussure signature de Luka Doncic.

La tradition s’est perpétuée sur la Jordan Luka 1, puis la Jordan Luka 2, et on va donc la retrouver très prochainement sur la Luka 3. Jordan Brand a cette fois opté pour un tout nouveau style avec une tige blanche et beige-doré, complétée par des coutures dorées et des fleurs ressortant d’un rose vif sur l’empeigne. Le Jumpman et le logo du joueur apparaissent en noir sur le talon et la languette. À l’intérieur de celle-ci, figure une étiquette sur laquelle on peut lire « El Matador ».

La bonne nouvelle pour débuter la semaine, c’est que Jordan Luka 3 « El Matador » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !