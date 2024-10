De retour en NBA, Guerschon Yabusele doit s’habituer au ballon savon

Changement de continent, changement de ligue et changement… de ballon pour Guerschon Yabusele, qui a droit à une seconde chance dans la Grande Ligue, avec les Sixers.

« Pour l’instant ça se passe super bien, on a vraiment une bonne équipe » explique-t-il sur RMC. « Ils sont contents de ce que je fais, ils me demandent de prendre des rebonds et mettre des shoots. Il faut surtout se réhabituer au ballon, c’est vraiment un gros changement. J’ai parfois l’impression que c’est du savon ! La balle est beaucoup plus lisse (qu’en Europe). Si tu vas au dunk et que tu essaies de l’attraper à une main, elle peut t’échapper… »

Guerschon Yabusele jouait ainsi avec des « Molten » dans les compétitions internationales, et des « Spalding » dans le championnat espagnol ou en Euroleague, une marque que la NBA a remplacée par « Wilson » depuis 2021.

Mais le joueur de 28 ans va devoir s’y faire, car il sent que son expérience au Real Madrid, ainsi que ses Jeux olympiques, ont changé son statut, et qu’il a donc une vraie chance d’avoir un rôle significatif à Philadelphie.

« Je sens ce respect de la part des joueurs et des coachs, le contexte est complètement différent de Boston. On me cherche beaucoup. Je sens que j’ai cette confiance. Il y a vraiment quelque chose à jouer pour moi. Mon rôle sera différent par rapport à l’Equipe de France. Il faudra que je m’adapte pour avoir beaucoup d’énergie et aller au rebond en sortant du banc. Mes trois années au Real m’ont fait gagner en expérience », conclut-il ainsi.