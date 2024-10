Bilal Coulibaly noircit la feuille face aux Raptors

Première sortie à domicile pour les Wizards, et première victoire dans cette présaison : 113-95 face aux Raptors. Un succès très long à se dessiner puisque les coéquipiers de Bilal Coulibaly ont attendu le 4e quart-temps pour prendre les commandes de la rencontre. Notamment après un superbe cadrage-débordement de l’arrière-ailier des Bleus qui enrhume son vis-à-vis avant de partir au dunk à deux mains.

Avec un Jonas Valanciunas omniprésent sous les panneaux, les Wizards enchaînent par un 9-0 pour prendre 13 points d’avance (100-87). Les coéquipiers de Scottie Barnes (16 points) et Chris Boucher (22 points) ne s’en remettront pas, et Tristan Vukcevic et Anthony Gill font même flirter l’écart avec les 20 points.

Aux côtés de Kyle Kuzma (22 points) et d’un Alex Sarr discret (7 points, 4 rebonds), Coulibaly a fait étalage de son volume de jeu avec 13 points, 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Mais aussi un contre monstrueux sur Barnes, qui avait passé en revue toute la défense de Washington. On retiendra aussi ses bons passages avec le shooteur Cory Kispert à ses côtés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.