Ravi, Jason Terry adoube Klay Thompson à Dallas

Klay Thompson a officiellement fait ses débuts avec les Mavericks la nuit dernière. En 18 minutes face au Jazz, en présaison, l’ancien compère de Stephen Curry a compilé 10 points en 18 minutes, à 3/9 au tir.

À 34 ans, il a avoué avoir eu le trac du débutant pour sa première sous d’autres couleurs que celles des Warriors.

Il est en tout cas le premier joueur à porter le numéro #31 à Dallas depuis… Jason Terry. C’est d’ailleurs en hommage au « Jet », mais aussi Reggie Miller, que le « Splash Brother » a pris ce numéro, alors que c’est Kyrie Irving qui porte à Dallas le #11 qu’il affichait depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

Et le bandeau !

Chez les Mavericks, la filiation avec Jason Terry, sixième homme précieux des années Dirk Nowitzki, et du titre de 2011, est d’ailleurs sur toutes les lèvres.

« On a eu des shooteurs, mais pas un Jason Terry ou un Klay Thompson. C’est une qualité rare », expliquait ainsi Jason Kidd. « Quand on parle de Klay, on parle d’un joueur qui finira comme l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Donc de l’avoir de notre côté, ça rend juste notre jeu plus facile en attaque. Étirer le jeu en attaque, c’est quelque chose d’important dans notre ligue. Quand on regarde les équipes qui peuvent ainsi faciliter leurs systèmes, comme Boston, nous… C’est ce genre d’équipe qui remportent les titres ».

Une filiation validée par le 6e homme de l’année en 2009 en personne !

« Le fait qu’il ait aussi un bandeau, je suis ravi » explique l’actuel assistant d’Utah à ESPN. « Tout ce qu’il me doit, c’est de mettre des tirs. C’est tout. Faire honneur au numéro, c’est tout. Mettre quelques tirs. Et il le fera. Je pense qu’il va jouer en ayant beaucoup de choses à prouver. Il est évident qu’il a réalisé de grandes choses, des choses historiques avec Golden State, et il cherche à tourner une page en souhaitant laisser une autre trace à Dallas ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.