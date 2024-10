Cody Martin espère enfin mettre ses blessures derrière lui cette saison

Après la saison 2021/22, la meilleure de sa carrière, et une prolongation de contrat, Cody Martin s’est fait opérer du genou gauche. Depuis, il n’arrive pas à s’en sortir et l’infirmerie est davantage son quotidien que les parquets NBA. Un chiffre et un constat le démontrent parfaitement.

Le premier, c’est 35. Soit le nombre des matches disputés sur les deux dernières saisons. Le second, c’est sa santé durant le « training camp » des Hornets : il est déjà gêné par son corps, après une « simple action », dit-il. « C’est malheureux. Je suis optimiste. Je vais bien. J’ai le bon état d’esprit. Je reste mesuré », poursuit le joueur.

S’il ne broie pas du noir, c’est parce qu’il sait que sa petite blessure actuelle ne va pas durer. « Je ne mets pas de date sur mon retour, car c’est le corps qui décide. On ne peut pas accélérer les choses », précise l’ailier de Charlotte.

« Je peux apporter dès que je suis sur le terrain »

En espérant que cela arrive le plus vite possible afin d’entrer dans le système de Charles Lee et d’enfin retrouver le plaisir de jouer sur la durée. « Je suis impatient de jouer, d’apporter de l’énergie. »

Peut-il ensuite s’approcher de son meilleur niveau et peser sur les rencontres ?

« Quand je suis sur le terrain, je trouve que je rends mon équipe meilleure, de bien des façons. Que ce soit en défense, pour créer des espaces en attaque, ou en étant un vétéran qui sait comment les choses se font », avance le frère de Caleb. « Toutes ces choses jouent un rôle dans la manière dont une équipe est bien orchestrée et je pense que je peux apporter dès que je suis sur le terrain. J’ai confiance en moi et dans l’équipe et mon staff a confiance en moi aussi. »

C’est pourquoi l’optimisme règne malgré deux années de galère avec les pépins physiques. « Je dois être moi-même et quand je joue, je me donne à fond. Après, il y a des choses qui arrivent, malheureusement. On ne peut rien y faire. Je continue de travailler et je serai prêt, peu importe le moment. Je serai prêt », conclut Cody Martin.

Cody Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 48 19 43.0 23.4 64.6 0.8 2.5 3.3 2.0 1.6 0.8 0.9 0.2 5.0 2020-21 CHA 52 16 44.1 27.6 58.1 1.0 2.1 3.1 1.7 1.0 0.7 0.8 0.2 4.0 2021-22 CHA 71 26 48.2 38.4 70.1 1.2 2.9 4.0 2.5 1.6 1.2 0.9 0.5 7.7 2022-23 CHA 7 19 38.9 21.4 57.1 1.1 2.3 3.4 1.6 1.9 0.6 0.3 0.1 5.0 2023-24 CHA 28 27 38.1 31.4 60.6 0.7 3.2 3.9 3.7 1.7 1.1 1.6 0.6 7.5 Total 206 22 44.2 31.7 65.1 1.0 2.6 3.6 2.3 1.5 1.0 0.9 0.4 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.