Karl-Anthony Towns déjà testé par le Madison Square Garden

Avec seulement 7 points à 2/9 au shoot en première mi-temps face aux Wizards, et malgré la domination des Knicks, Karl-Anthony Towns aurait-il inquiété les fans du Madison Square Garden ? Peut-être, surtout avec son vilain airball derrière l’arc.

Mais avec des lancers-francs et un peu plus d’adresse après la pause, le nouvel intérieur de New York a redressé la barre et redonné le sourire au public local.

« Il y aura des soirées difficiles, où je ne vais pas bien shooter, surtout au Madison Square Garden. La pression est différente », assure l’ancien de Minnesota. « Je montre ma force mentale à mes coéquipiers et aux fans, même quand les choses ne tournent pas bien. Je vais mieux défendre ou alors trouver mon rythme plus tard. Je dois rester dedans mentalement, continuer de me battre. Je suis heureux qu’un tel match m’ait un peu appris ça. »

Karl-Anthony Towns a finalement terminé avec 25 points à 7/20 au shoot, 10/11 aux lancers-francs, et 12 rebonds en 28 minutes. Ce troisième quart-temps réussi, avec 16 unités, a permis d’effacer le premier acte brouillon.

« Il était peut-être sous pression, pour sa première ici », avance Tom Thibodeau. « J’ai aimé les shoots qu’il a pris. Il doit être patient. Au fond, ça va se faire tout seul, et ce fut le cas. Il faut insister. Il ne s’est pas découragé. Il a davantage fait le jeu et ça lui a permis de mettre des paniers faciles […] Si on n’est pas dedans dans un domaine, alors on joue pour les autres et ça ouvre des espaces pour tout le monde. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.