L’ouragan Milton fait annuler le match entre le Magic et les Pelicans

La deuxième manche entre les deux équipes n’aura pas lieu. La ligue vient d’annoncer l’annulation de la rencontre entre le Magic et les Pelicans, programmée ce vendredi à Orlando, en raison des inquiétudes liées à l’ouragan Milton et de ses effets en Floride.

La formation floridienne jouait à San Antonio hier soir et devait initialement regagner le centre de la Floride aujourd’hui. Un représentant de l’équipe a indiqué à ESPN que le Magic va finalement rester un jour de plus dans le Texans, avant de rentrer demain.

L’ouragan a touché la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi. D’abord considéré par certains météorologues comme le plus puissant depuis un siècle dans cet État, puis rétrogradé en catégorie 3 (sur 5), il reste jugé « extrêmement dangereux » par les autorités américaines. Avec notamment des rafales avoisinant les 170 km/h.

La rencontre entre le Heat et les Hawks reportée

« Il y a toujours des choses plus importantes que le basket et c’est ce qu’on doit garder à l’esprit. Sachant qu’il y a des familles, des foyers et des situations qui traversent une période difficile en ce moment, on doit en être conscients », réagit le coach du Magic, Jamahl Mosley.

Plus tôt dans la semaine, son équipe s’est inclinée de peu sur le parquet des Pelicans. Avec l’annulation du match retour, qui ne sera pas reprogrammé, les coéquipiers de Paolo Banchero devront patienter jusqu’au vendredi suivant, avec la réception des Sixers, pour en finir avec leur présaison.

Il s’agit du deuxième match d’avant la reprise affecté par l’ouragan Milton. La rencontre prévue jeudi à Miami entre le Heat et les Hawks a ainsi été reportée au 16 octobre pour les mêmes raisons.