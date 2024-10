Une blessure à la cheville sans gravité pour Ja Morant

À moins de deux semaines de la reprise, les Grizzlies enchaînent les frayeurs car, juste après avoir failli perdre Jaren Jackson Jr. à l’entraînement, les voilà qui ont failli perdre Ja Morant en présaison !

C’était lors de la rencontre de lundi à Dallas, au cours de laquelle il a d’ailleurs assuré le spectacle (13 points à 4/9 au tir, 4 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes).

On écrit toutefois « failli » puisque la blessure du meneur est finalement sans gravité, rapporte Taylor Jenkins, l’entraîneur de la franchise : « Nous nous attendons à ce qu’il soit prêt pour le match d’ouverture contre Utah, mais nous allons être prudents avec lui lors des deux prochaines semaines, à cause de cette entorse de la cheville. »

Néanmoins, après avoir passé son IRM, Ja Morant ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers ce mercredi et le staff de Memphis continuera donc de se montrer vigilant. On ignore donc si la présaison du All-Star est terminée, même s’il a sans doute envie de retrouver du rythme et des habitudes, alors qu’il sort d’une saison quasi blanche.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.