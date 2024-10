Pour Doc Rivers, les Pistons ont expérimenté « la recette d’un désastre »

Évidemment qu’une défaite de 33 points sur le parquet des Pistons, dans le contexte de la saison régulière, aurait été beaucoup commentée. Ce passage des Bucks dans le Michigan dimanche, sans Giannis Antetokounmpo, ni Khris Middleton, a au moins été l’occasion pour Doc Rivers de dire deux mots sur l’équipe adverse.

Une équipe des Pistons qui sort d’une saison terminée avec le pire bilan de son histoire (14 victoires – 68 défaites). Ce qui n’a pas tout à fait surpris le coach des Bucks.

« Ils avaient tellement de jeunes l’année dernière. Ils avaient une jeune équipe et avaient très peu de joueurs capables de shooter. C’est la meilleure recette pour un désastre, et c’est ce qui s’est passé. Malheureusement, Monty (Williams) a été sanctionné pour ça, mais je ne sais pas si Knute Rockne aurait gagné », formule le technicien en parlant du légendaire entraîneur de football américain.

Jeunes et maladroits

Au démarrage de la saison passée, les Pistons étaient dans le Top 10 des équipes les plus jeunes de la ligue avec une moyenne d’âge d’environ 25 ans, tandis que les Bucks occupaient la première place de ce classement.

En parallèle à cette jeunesse, l’effectif présentait de sérieuses lacunes en matière d’adresse, sans aucun véritable spécialiste de la discipline. Si ce n’est un Joe Harris usé et coupé en cours de route. Résultat, les Pistons ont terminé loin des meilleures équipes à 3-points en réussite (35%) et en volume : derniers de la ligue avec 11 tirs primés par rencontre.

Et puis, comme le rappelle Doc Rivers, Cade Cunningham a multiplié les passages à l’infirmerie. « C’est difficile de gagner quand on est jeune et que le meilleur joueur est blessé. Mais Cade est en bonne santé, je suppose. Les jeunes sont meilleurs. (Marcus) Sasser et (Jaden) Ivey vont devenir des joueurs formidables. Ils sont jeunes, agressifs, coriaces. C’est ce qu’on aime », poursuit le coach.

Des vétérans en soutien

Ce dernier salue surtout le recrutement estival du club, focalisé sur les vétérans, avec les arrivées Tim Hardaway Jr., Malik Beasley, Tobias Harris ou encore Paul Reed. Deux joueurs que Doc Rivers a connus à Philadelphie et qui comptent parmi ses « favoris depuis des années ».

« C’est un pro, un pro de chez pro, avec un caractère affirmé comme il y en a dans la ligue. Il sera super pour les jeunes. Ce qui compte, c’est la façon dont il s’acquitte de ses tâches quotidiennes. Il sera un super exemple pour tout le monde », se projette Doc Rivers en parlant de Tobias Harris, également absent la nuit passée.

À l'entendre, les Pistons ont fait une partie du chemin cet été. Ne reste plus qu'à confirmer sur le terrain, pour oublier le « désastre » de la saison passée.





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.