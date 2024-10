C’est fait, LeBron James et Bronny ont joué ensemble !

Même si ce n’est qu’un match de préparation, l’histoire retiendra que LeBron James et Bronny James ont joué ensemble, sous le maillot des Lakers, et que c’était le dimanche 6 octobre, lors de la rencontre face aux Suns à l’Acrisure Arena de Palm Springs. C’est au début du 2e quart-temps que JJ Redick a décidé de lancer Bronny aux côtés de son père, et cette première, historique, aura duré un peu plus de quatre minutes.

Sans doute stressé de jouer aux côtés de son paternel, Bronny va perdre deux ballons sur ses deux premières possessions, et il ne parviendra jamais vraiment à rentrer dans son match. À l’arrivée, 3 rebonds, mais 4 balles perdues et 0 sur 1 aux tirs en 13 minutes. Après deux rencontres, il en est à 1 sur 7 aux tirs.

« C’est surréaliste. Ils font des 2-contre-2 avec du pick-and-roll à l’entraînement. Ce sera génial quand ils seront ensemble sur le terrain. Je suis impatient de voir ça. Je suis très honoré de faire partie de l’Histoire » avait déclaré JJ Redick cette semaine. Même son de cloche après la rencontre : « Je suis ravi de pouvoir faire partie de tout ça. C’est cool en tant que fan de basket. Je pense que c’est le témoignage de la longévité de LeBron, mais aussi de son endurance compétitive, qu’il soit encore capable de faire cela après 22 ans. »

Le duo LeBron-Davis en forme

Au-delà de l’événement, on retiendra tout de même que les Suns l’ont emporté 118-114 face aux Lakers malgré 17 points, 8 rebonds et 3 passes d’Anthony Davis, et 19 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres de LeBron James. Après avoir permis aux Lakers d’atteindre la pause avec 12 points d’avance (69-57), les deux champions olympiques resteront assis toute la deuxième mi-temps.

Côté Phoenix, ce sont les remplaçants qui ont renversé le match en fin de rencontre alors que le « Big Three » n’avait pas le compas dans l’oeil à 9 sur 29 aux tirs, dont 3 sur 10 pour Kevin Durant et 4 sur 12 pour Devin Booker, méchamment contré par LeBron James. Un LeBron ému d’avoir partagé le ballon avec son fiston…

WOW THAT WAS SURREAL!! 🥺🥺🥺🙌🏾🙌🏾 — LeBron James (@KingJames) October 7, 2024

